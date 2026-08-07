Luís Nascimento revela como Cláudio Ramos mudou a sua relação com os reality shows: «Apetece-me comentar, mas...»

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Luís Nascimento esteve esta sexta-feira, 7 de agosto, no Dois às 10, da TVI, onde foi entrevistado pelo irmão, Cláudio Ramos.

Ao longo da conversa, o vencedor de dois reality shows abriu o coração sobre a dificuldade que sente em comentar os programas de televisão desde que o irmão assumiu a apresentação destes formatos.

Apesar de continuar a ser um apaixonado pelo jogo, Luís revelou que evita dar a sua opinião para não criar interpretações erradas. "Prejudica, limita-me", confessou.

O ex-concorrente explicou que, sempre que comenta um reality show, os espectadores acabam por associar as suas palavras ao irmão. "Quando estás tu a apresentar, ou mesmo eu próprio comento, as pessoas associam os meus comentários a ti. E torna-se complicado", desabafou, admitindo que muitos acreditam que o faz apenas "para aparecer" ou "por causa do teu irmão".

Por esse motivo, Luís Nascimento revelou que, atualmente, tenta afastar-se dos programas de que sempre foi fã. "Agora evito ver ao máximo. Mexe comigo e apetece-me comentar, mas limita-me, sim", assumiu.

Questionado sobre a evolução dos reality shows, foi perentório: "Os realities estão completamente mudados."

Na opinião de Luís, o perfil dos vencedores alterou-se ao longo dos anos. "Acho que o bom menino... isso acabou. Esses são desvalorizados. É mais aquela pessoa mais intensa, que mais briga compra. As coisas estão diferentes, está mais difícil", concluiu.