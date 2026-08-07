Primeira vez juntos em televisão. Cláudio Ramos entrevista o irmão Luís Nascimento, que acaba em lágrimas

  • Dois às 10
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Luís Nascimento foi convidado do Dois às 10, da TVI, desta sexta-feira, 7 de agosto. Pela primeira vez em televisão, o ex-concorrente de reality shows foi entrevistado pelo irmão, Cláudio Ramos, numa conversa marcada por momentos de emoção.

Ao longo da entrevista, Luís fez uma viagem pelo percurso que viveu nos programas da TVI e confessou guardar boas memórias dessa fase da vida. Ainda assim, garantiu que hoje já não se imagina a voltar a entrar num reality show.

Atualmente, a realidade é bem diferente. Longe das câmaras, Luís Nascimento dedica-se à venda de enchidos em feiras por todo o país, uma atividade que, admite, é tudo menos previsível. "É uma carta fechada. Nunca sei o que vou encontrar nem o que vou vender em cada feira", explicou.

Apesar das incertezas do dia a dia, o irmão de Cláudio Ramos garante que nunca fez do dinheiro a sua prioridade. "Nunca me iludi pelo dinheiro. Eu quero é para as sopas lá em casa e que não falte nada", afirmou, emocionando-se durante a conversa.

Num momento mais íntimo, Luís foi surpreendido pela filha com uma mensagem de amor desabando em lágrimas.

A entrevista acabou por ficar marcada pela cumplicidade entre os dois irmãos e por um desabafo sincero de Luís Nascimento sobre a vida que leva atualmente, bem distante da exposição mediática que conheceu no passado.

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Temas: Luís Nascimento Claudio Ramos Dois às 10
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