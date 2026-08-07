Em entrevista a Cláudio Ramos, Luís Nascimento declara-se à companheira: «É uma mãe dedicadíssima»

Durante a entrevista concedida a Cláudio Ramos no Dois às 10, Luís Nascimento falou também sobre a vida pessoal e não escondeu o orgulho que sente pela companheira, Teresa.

O vencedor de dois reality shows recordou que conheceu a mulher quando viveu no norte do país, após a participação num programa de televisão, e revelou aquilo que mais o conquistou. "O que me encantou foi o jeito dela ser, que é brincalhona, dançarina, é baixinha", contou, entre sorrisos, admitindo que foi "piada à primeira vista".

Mas, para Luís, há uma qualidade que se destaca acima de todas as outras. "O que me encanta mais é a boa mãe que ela é", afirmou.

O irmão de Cláudio Ramos encheu a companheira de elogios e destacou a dedicação que tem à família. "Foi uma mãe nova e é uma mãe dedicadíssima. Isso não tem preço. É cuidadora da menina, de mim, faz boa companhia. É fantástico", disse, visivelmente emocionado.

Luís falou ainda sobre a dinâmica familiar, já que vivem num condomínio com vários familiares, uma realidade que considera uma mais-valia, sobretudo para a filha Carolina. "Estamos todos juntos, vivemos todos juntos e é bom, é fantástico", garantiu, explicando que a presença constante da família ajuda nos dias em que precisa de se ausentar para trabalhar nas feiras onde vende enchidos.