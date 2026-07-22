Sucedem-se as homenagens. Manuel Luís Goucha reage à morte de Luís Represas

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Manuel Luís Goucha já reagiu à morte de Luís Represas, que faleceu aos 69 anos, vítima de doença prolongada, segundo informou a agência Sons em Trânsito.

O apresentador da TVI recorreu às redes sociais para prestar uma homenagem emocionada ao músico português, deixando uma mensagem curta, mas carregada de significado. «É imortal enquanto o ouvirmos e celebrarmos. Obrigado Luís», escreveu Manuel Luís Goucha.

Luís Represas deixa um legado incontornável na música portuguesa, tanto pela sua carreira com os Trovante como pelo percurso a solo que construiu ao longo de várias décadas.

A reação de Manuel Luís Goucha junta-se às inúmeras homenagens que têm sido feitas por colegas, amigos e admiradores do cantor e compositor, cuja voz marcou várias gerações de portugueses.

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