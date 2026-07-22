Filho de Luís Represas segue as pisadas artísticas do pai e já foi estrela em projeto da TVI

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Nuno Represas é um dos filhos do cantor Luís Represas e da antiga jornalista Margarida Pinto Correia e tem vindo a construir o seu próprio caminho no mundo das artes.

A morte de Luís Represas, aos 69 anos, deixou Portugal de luto e motivou inúmeras homenagens por parte de colegas, amigos e admiradores do músico. Até ao momento, o filho do cantor, Nuno Represas, ainda não se pronunciou publicamente sobre a perda do pai.

Atualmente com 26 anos, o jovem ator integrou o elenco dos novos “Morangos com Açúcar”, produzida pela TVI e pela plataforma de streaming Prime Video.

Apesar da juventude, Nuno Represas já conta com uma sólida formação em teatro. Passou pela escola norte-americana Tom Todoroff Acting Studio e pela Cambridge School of Visual and Performing Arts, no Reino Unido, duas instituições reconhecidas na área das artes performativas.

A sua estreia em palco aconteceu em 2015, na peça “Ricardo III”, apresentada no Teatro Nacional D. Maria II. Desde então, o ator tem vindo a somar experiências profissionais e a afirmar-se no meio artístico.

Nuno Represas é conhecido pelo seu trabalho em “Morangos com Açúcar” (2023), “Portugueses” (2025) e “C’est Pas la Vie en Rose” (2026). Atualmente, está também em cena com a peça “O Clube dos Poetas Mortos”, reforçando a sua ligação ao teatro.

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