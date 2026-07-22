Morreu Luís Represas. Revelada a causa da morte do cantor

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Morreu Luís Represas, uma das vozes mais marcantes da música portuguesa.

O cantor e compositor tinha 69 anos e deixa um legado incontornável, tanto pela sua carreira com os Trovante como pelo percurso a solo que construiu ao longo de várias décadas.

A notícia da morte foi avançada esta manhã pela agência Sons em Trânsito, que informou que Luís Represas foi vítima de doença prolongada.

Luís Represas ficou conhecido como um dos fundadores dos Trovante, grupo que marcou profundamente a música portuguesa e que, recentemente, tinha voltado aos palcos, reencontrando-se com o público em vários concertos.

Para além da ligação aos Trovante, o músico construiu uma sólida carreira a solo, com inúmeros temas que conquistaram várias gerações de portugueses e o tornaram uma figura de referência no panorama musical nacional.

A morte de Luís Represas representa uma perda profunda para a cultura portuguesa, deixando fãs, colegas e admiradores de luto.

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Temas: Luís Represas Musica Dois às 10
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