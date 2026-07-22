Última publicação da página de Luís Represas emociona fãs após a sua morte

A última publicação feita na página oficial de Luís Represas ganhou agora um significado ainda mais emotivo, após a notícia da morte do músico português, aos 69 anos.

A publicação, partilhada antes do falecimento do cantor e compositor, anunciava um concerto muito especial no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, marcado para o dia 10 de abril de 2027. O espetáculo prometia celebrar os 50 anos de carreira de Luís Represas, num momento que seria histórico para a música portuguesa. «O palco de grandes memórias espera por nós.»

Luís Represas ia pisar o palco do Coliseu dos Recreios no dia 10 de abril de 2027. Na publicação, muitas são as mensagens de despedida de fãs e seguidores do cantor.

Recorde-se que a morte do músico foi avançada pela agência Sons em Trânsito, que informou que Luís Represas foi vítima de doença prolongada.

Luís Represas deixa um legado incontornável na música portuguesa, tanto pela sua carreira com os Trovante como pelo percurso a solo que marcou várias gerações