Última publicação da página de Luís Represas emociona fãs após a sua morte

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

A última publicação feita na página oficial de Luís Represas ganhou agora um significado ainda mais emotivo, após a notícia da morte do músico português, aos 69 anos.

A publicação, partilhada antes do falecimento do cantor e compositor, anunciava um concerto muito especial no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, marcado para o dia 10 de abril de 2027. O espetáculo prometia celebrar os 50 anos de carreira de Luís Represas, num momento que seria histórico para a música portuguesa. «O palco de grandes memórias espera por nós.»

Luís Represas ia pisar o palco do Coliseu dos Recreios no dia 10 de abril de 2027. Na publicação, muitas são as mensagens de despedida de fãs e seguidores do cantor.

Recorde-se que a morte do músico foi avançada pela agência Sons em Trânsito, que informou que Luís Represas foi vítima de doença prolongada.

Luís Represas deixa um legado incontornável na música portuguesa, tanto pela sua carreira com os Trovante como pelo percurso a solo que marcou várias gerações

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Luis Represas Musica Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Filho de Luís Represas segue as pisadas artísticas do pai e já foi estrela em projeto da TVI

Sucedem-se as homenagens. Manuel Luís Goucha reage à morte de Luís Represas

Morreu Luís Represas. Revelada a causa da morte do cantor

Fora do Estúdio

Em direto no Dois às 10, Cristina Ferreira liga a Manuel Luís Goucha após receber mensagem do apresentador

Ontem às 16:36

Ruy de Carvalho despede-se de Luís Represas com mensagem emocionante: «Em breve estaremos juntos a cantar»

Ontem às 14:46

Filho de Luís Represas segue as pisadas artísticas do pai e já foi estrela em projeto da TVI

Ontem às 09:41

Sucedem-se as homenagens. Manuel Luís Goucha reage à morte de Luís Represas

Ontem às 09:29

Morreu Luís Represas. Revelada a causa da morte do cantor

Ontem às 08:49

Luto. Ex-concorrente do Big Brother vive a maior dor após perder a filha: «Nunca mais serei a mesma pessoa»

Ontem às 08:43

Marta Cardoso explica decisão radical que tomou: «Não preciso delas para a minha vida»

21 jul, 15:58
MAIS

Mais Vistos

Ana tem 23 anos e 120 quilos: «Eu estou gorda mas posso viver e vestir uma roupa bonita»

Ontem às 11:12

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem programa com homenagem a Luís Represas: «Tivemos com ele momentos muito felizes»

Ontem às 09:54

Cláudio Ramos recebe notícia sobre famoso português: “Acabou mesmo agora de dizer. Foi internado no hospital”

16 jul, 10:46

Ao ouvir falar de problema de saúde do Chef Hernâni, Goucha liga para o Dois às 10: «Estava com os sintomas que eu tive»

Ontem às 10:21

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

Ontem às 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

Ontem às 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Em direto no Dois às 10, Cristina Ferreira liga a Manuel Luís Goucha após receber mensagem do apresentador

Ontem às 16:36

'Apanhado' pelo chef: Cláudio Ramos comete erro a fazer arroz muito comum entre os portugueses

Ontem às 16:09

Votações para escolher o melhor do Algarve nas Novas 7 Maravilhas de Portugal já abriram. Conheça os 14 finalistas

Ontem às 15:38

Ruy de Carvalho despede-se de Luís Represas com mensagem emocionante: «Em breve estaremos juntos a cantar»

Ontem às 14:46