Ruy de Carvalho despede-se de Luís Represas com mensagem emocionante: «Em breve estaremos juntos a cantar»

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Ruy de Carvalho foi uma das muitas figuras públicas a reagir à morte de Luís Represas. O cantor português partiu esta quarta-feira, 22 de julho, aos 69 anos, vítima de doença prolongada, e desde então têm-se multiplicado as homenagens nas redes sociais.

Na sua conta de Instagram, o ator Ruy de Carvalho, de 99 anos, partilhou uma fotografia ao lado de Luís Represas e deixou uma mensagem profundamente emotiva, mostrando-se devastado com a perda do amigo. «Não é justo, meu querido Luís. Estiveste sempre a meu lado e não pude despedir-me de ti com a mesma Amizade e Carinho com que sempre me trataste», começou por escrever.

Ruy de Carvalho aproveitou ainda para refletir sobre a importância de Luís Represas na cultura portuguesa, sublinhando o legado que o músico deixa no país. «Portugal deve-te muito. Em breve estaremos todos juntos a cantar», escreveu.

A homenagem terminou com uma mensagem de carinho dirigida à família de Luís Represas: «Um enorme abraço de toda a família e um enorme beijo do teu sempre Amigo Ruy», concluiu.

Luís Represas deixa um legado incontornável na música portuguesa, tanto pela sua carreira com os Trovante como pelo percurso a solo que marcou várias gerações de portugueses.

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Temas: Luis Represas Ruy de Carvalho Musica Dois às 10 Cantor
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