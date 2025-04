«É, talvez, para mim, a maior surpresa»: Luísa Castel-Branco impressionada com concorrente do «Big Brother»

«Ele acha que é a última bolacha do pacote»: Luísa Castel-Branco fala sobre concorrente do «Big Brother»

Há uma concorrente no «Big Brother» que conquistou o coração da comentadora Luísa Castel-Branco...

Carina Frias, concorrente do «Big Brother», tem surpreendido o público com uma postura calma, educada e uma grande capacidade de argumentação, algo que contrasta com a sua atitude inicial no programa. No começo, parecia que ela não se destacaria, mas agora está a conquistar os telespectadores com a sua forma de interagir e argumentar.

Luísa Castel-Branco, comentadora do programa, foi uma das que mais notou esta mudança. No início, a comentadora não apostava em Carina, confessou. No entanto, esta manhã, no programa das manhãs, Luísa Castel-Branco admitiu que a concorrente foi uma grande surpresa para si. «É, talvez, para mim, a maior surpresa», disse Luísa Castel-Branco, destacando como a concorrente evoluiu ao longo das últimas duas semanas na casa.