Com a voz trémula, Cristina Ferreira destaca atitude nos bastidores da TVI: «Gosto muito de ver pessoas bondosas»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:37

Com a despedida de Luísa Castel-Branco do Dois às 10, a emoção tomou conta do estúdio e revelou também o que acontece longe das câmaras: com a voz trémula, Cristina Ferreira destacou a atitude de bondade de Gonçalo Quinaz nos bastidores.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Com a emoção à flor da pele, a despedida de Luísa Castel-Branco do Dois às 10 ficou marcada por palavras sentidas e por gestos que, segundo Cristina Ferreira, muitas vezes passam despercebidos aos olhos do público.

Durante a conversa em estúdio, e já depois de Luísa ter falado do problema de saúde que a obrigou a afastar-se da televisão, Cristina Ferreira fez questão de sublinhar uma atitude nos bastidores que considera essencial: a bondade. Com a voz trémula, a apresentadora destacou o comportamento de Gonçalo Quinaz, comentador do programa, no apoio constante à colega.

“Deixem-me só dizer uma coisa que às vezes as pessoas não reparam”, começou por dizer Cristina Ferreira. “O Gonçalo foi para ti sempre um cavalheiro. Eu gosto muito de ver pessoas bondosas e o Gonçalo, para ti, sempre te ajudou”, acrescentou, num elogio sentido.

Perante as palavras da apresentadora, Luísa Castel-Branco fez questão de explicar o porquê dessa gratidão. A escritora revelou que, mesmo antes do atual problema de saúde, já enfrentava grandes limitações físicas: “As pessoas não sabem, mas mesmo antes disto, com o AVC, perdi mais de metade da visão e subir um simples degrau é difícil. E o Gonçalo teve sempre esse cuidado”, confessou.

De referir que Luísa Castel-Branco revelou sofrer de osteoporose e com a fragilidade dos ossos terá de estar em repouso.

Temas: Luisa Castel-Branco Cristina Ferreira Dois às 10 Gonçalo Quinaz

RELACIONADOS

Com lágrimas nos olhos, Luísa Castel-Branco decide afastar-se da televisão devido a problema de saúde

A Não Perder

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje, afastada dos ecrãs, enfrenta críticas à aparência

Há 55 min

À primeira vista parecem as Maldivas, mas este destino fica na Europa

Há 1h e 17min

Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca

Há 2h e 5min

Ginásio ou caminhada? Especialista revela qual transforma mais o corpo

Há 2h e 17min

Cláudio Ramos trocou mensagens com a namorada de Maycon Douglas: «Eu acho que ela...»

Há 3h e 10min

Afinal é possível comer pão todos os dias sem engordar. Este é o segredo

Há 3h e 17min

Aspirador robot com navegação laser está quase 300 € mais barato

Hoje às 11:18
MAIS

Mais Vistos

Após assistir a imagens, Cristina Ferreira confronta André Ventura: “Tenho de lhe dizer isto”

3 fev, 11:31

De esteticista a dona de uma agência funerária. Susana afirma: "Faço o mesmo. O que muda é a temperatura corporal"

3 fev, 10:11

Em direto, Cláudio Ramos liga para o clube de padel onde o novo amor de Bárbara Parada trabalhava: “Precisamos de saber”

Hoje às 10:29

Namorada de Maycon Douglas explica a discussão com o ex-concorrente na noite fatídica

Hoje às 10:16

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Fora do Estúdio

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje, afastada dos ecrãs, enfrenta críticas à aparência

Há 55 min

Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca

Há 2h e 5min

«Ele só tinha 21 anos»: Marisa recorda como Pedro Jorge a pediu em namoro e o gesto que a conquistou

Hoje às 09:45

Após assumir erros com cirurgias, vencedora do «Big Brother» mostra resultado de três intervenções estéticas

Ontem às 15:57

Fotos

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje, afastada dos ecrãs, enfrenta críticas à aparência

Há 55 min

À primeira vista parecem as Maldivas, mas este destino fica na Europa

Há 1h e 17min

Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca

Há 2h e 5min

Ginásio ou caminhada? Especialista revela qual transforma mais o corpo

Há 2h e 17min