Com a voz trémula, Cristina Ferreira destaca atitude nos bastidores da TVI: «Gosto muito de ver pessoas bondosas»

Com a despedida de Luísa Castel-Branco do Dois às 10, a emoção tomou conta do estúdio e revelou também o que acontece longe das câmaras: com a voz trémula, Cristina Ferreira destacou a atitude de bondade de Gonçalo Quinaz nos bastidores.

Com a emoção à flor da pele, a despedida de Luísa Castel-Branco do Dois às 10 ficou marcada por palavras sentidas e por gestos que, segundo Cristina Ferreira, muitas vezes passam despercebidos aos olhos do público.

Durante a conversa em estúdio, e já depois de Luísa ter falado do problema de saúde que a obrigou a afastar-se da televisão, Cristina Ferreira fez questão de sublinhar uma atitude nos bastidores que considera essencial: a bondade. Com a voz trémula, a apresentadora destacou o comportamento de Gonçalo Quinaz, comentador do programa, no apoio constante à colega.

“Deixem-me só dizer uma coisa que às vezes as pessoas não reparam”, começou por dizer Cristina Ferreira. “O Gonçalo foi para ti sempre um cavalheiro. Eu gosto muito de ver pessoas bondosas e o Gonçalo, para ti, sempre te ajudou”, acrescentou, num elogio sentido.

Perante as palavras da apresentadora, Luísa Castel-Branco fez questão de explicar o porquê dessa gratidão. A escritora revelou que, mesmo antes do atual problema de saúde, já enfrentava grandes limitações físicas: “As pessoas não sabem, mas mesmo antes disto, com o AVC, perdi mais de metade da visão e subir um simples degrau é difícil. E o Gonçalo teve sempre esse cuidado”, confessou.

De referir que Luísa Castel-Branco revelou sofrer de osteoporose e com a fragilidade dos ossos terá de estar em repouso.