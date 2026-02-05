Com lágrimas nos olhos, Luísa Castel-Branco decide afastar-se da televisão devido a problema de saúde

No programa Dois às 10, Luísa Castel-Branco anunciou um problema de saúde inesperado que a está a obrigar a abrandar o ritmo.

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a comentadora explicou que tudo aconteceu de forma inesperada: “Aprendi no último mês e meio: uma pessoa acorda e tem três vértebras partidas. Não houve Natal, nem fim de ano”, confessou, acrescentando que teve mesmo de ser submetida a uma intervenção cirúrgica para conseguir aguentar a situação.

Luísa Castel-Branco contou ainda que foi apanhada completamente desprevenida, uma vez que não sofreu qualquer queda ou acidente: “Fui apanhada desprevenida. Não tive queda nem nada. É um alerta para uma coisa que não tomei devidamente cuidado, que é a osteoporose”. Segundo revelou, o último mês e meio foi vivido “em catadupa” e a indicação médica passa agora por mais um mês e meio de imobilização.

Apesar do momento delicado, Luísa não deixou de destacar o lado positivo da sua passagem pela televisão e, visivelmente emocionada, fez questão de agradecer: “Quero aproveitar antes de mais para dizer que me diverti durante quatro anos. As pessoas não têm ideia do ambiente que temos e do quanto nos divertimos”.

A emoção intensificou-se quando falou dos colegas, em especial de Cláudio Ramos, a quem se referiu com carinho: “É o meu menino”. O apresentador mostrou-se igualmente comovido e grato pelas oportunidades que teve ao longo de mais de 20 anos de carreira.

Luísa Castel-Branco terminou a conversa com uma mensagem de esperança e de reencontro: “A gente volta-se a ver”.