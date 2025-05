Tem 25 anos e já é um dos rostos mais conhecidos da TVI. Reconhece?

Com apenas 25 anos, conquistou o público português e tornou-se presença habitual nos ecrãs da TVI. O seu carisma e talento não passam despercebidos. Já sabe de quem se trata?

Luisinha Barosa Oliveira emocionou os seus seguidores ao partilhar, há algumas semanas, uma doce memória de infância no dia de aniversário do pai. A modelo assinalou a data com uma fotografia antiga, onde surge em criança, ao lado do pai – um retrato ternurento que rapidamente conquistou quem a segue nas redes sociais.

Na legenda, Luisinha deixou uma dedicatória comovente, revelando o forte laço que os une: «Happiest birthday to my all time hero ⭐️ There’s not a single day without his call, there’s not a single phase of my life without his support. The one who always knows what to say and how to act, the one to whom I owe so much of what I am today and the one I’m grateful and proud to call Dad 🤍», escreveu.

A imagem, além de carregar uma carga emocional evidente, revelou também o rosto meigo de Luisinha em criança, o que não passou despercebido aos fãs. Nos comentários, multiplicaram-se as mensagens de ternura: «Aww so cuteee», «This post is so cute 🥹🥹🥹» e «Liiindos 😍😍😍» foram apenas algumas das reações à publicação.

Veja, em baixo, a publicação: