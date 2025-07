Cláudio Ramos para João Moura Caetano: «A Luíza precisa de perceber que não é uma segunda escolha»

Depois de assumir o namoro com Luíza Abreu, João Moura Caetano foi entrevistado por Cláudio Ramos.

João Moura Caetano foi um dos convidados especiais no programa «Dois às 10» e abriu o coração sobre a relação com Luíza Abreu, a mulher que tem conquistado cada vez mais espaço no coração dos portugueses… e no seu.

Depois de assumir publicamente o namoro durante a gala do «Big Brother - Verão», o toureiro voltou a surpreender ao partilhar palavras de carinho e orgulho, não só sobre Luíza, mas também sobre o futuro a dois. “Sinto-me orgulhoso dela”, afirmou, referindo-se à força com que a companheira enfrentou a exposição mediática e os desafios do reality show.

Cláudio Ramos aproveitou o momento para deixar um recado emotivo: «Já queria ter tido esta conversa há algum tempo. Acho importante o que fizeste com a Luíza. Ela precisa de perceber que não é uma segunda escolha.»

João respondeu: «Ela tem um enorme valor como pessoa. Foi importante para ela, mas também para mim.»

Durante a conversa, o cavaleiro tauromáquico confessou que, na noite em que Luíza saiu do programa, fez questão de estar presente: «Numa noite de tantas emoções para a Luíza, quem está ao nosso lado de verdade tem de ser o suporte, e foi isso que eu fiz.»

Sobre o futuro, João Moura Caetano não hesita: «Quero uma família e ter uma vida calma.» Uma promessa de estabilidade e amor que emocionou não só os apresentadores, como os telespectadores.

No final da entrevista, ficou no ar a promessa de um regresso ao programa — mas, desta vez, a dois. João e Luíza deverão voltar ao «Dois às 10» para contarem juntos, pela primeira vez, como se conheceram. Uma história de amor que tem emocionado o país.