Até foi João Moura Caetano a desconfiar. Luíza Abreu conta como descobriu a gravidez

Luíza Abreu contou como descobriu que está grávida e revelou que foi João Moura Caetano quem primeiro desconfiou, dando início a um momento que hoje recordam como um dos mais felizes das suas vidas.

João Moura Caetano e Luíza Abreu vivem uma fase de enorme felicidade com a chegada do primeiro filho em comum, prevista para 2026, e foi o toureiro quem começou por suspeitar que algo tinha mudado.

Segundo contou, foi um pequeno detalhe que despertou a atenção. «Notei que estava ali mais rechonchodinha, ela é sempre tão magrinha e palpitou-me que algo se passava», revelou. Apesar de o casal já falar sobre a possibilidade de aumentar a família, a gravidez acabou por surgir mais cedo do que imaginavam, até porque Luíza não apresentou os sintomas mais comuns.

«Mas depois com o que o João me dizia, fomos à farmácia os dois fazer o teste», contou a bailarina e ex-concorrente do ‘Big Brother Verão’.

O resultado confirmou as suspeitas e Luíza recorda esse momento com emoção. «É uma imensa felicidade. É a primeira vez que estou grávida e é, sem dúvida, uma grande alegria. É uma bênção», descreveu.

Apesar da partilha, a artista prefere manter alguma reserva e opta por não revelar o tempo de gestação. «É um direito que me assiste, dar a notícia quando achar que tenho de dar», afirmou.

A escolha do nome também está em aberto, embora já existam algumas hipóteses em cima da mesa. Caso seja uma menina, João Moura Caetano revelou uma opção carregada de significado. «Se for menina, será Maria Guiomar», disse, explicando que se trata de uma homenagem às mães de ambos — Maria, mãe de Luíza, e Guiomar, mãe de João. Luíza Abreu admite, no entanto, que também pondera outro nome especial. «Maria Luísa», confessou, por ser aquele que sempre sonhou dar a uma filha.

Se for rapaz, o nome ainda está por decidir. João deverá ficar de fora, uma vez que já existe em abundância na família, embora o toureiro admita que a companheira gosta da ideia. «Ainda estamos a pensar», rematou.