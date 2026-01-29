Até foi João Moura Caetano a desconfiar. Luíza Abreu conta como descobriu a gravidez

  • Dois às 10
  • Há 29 min

Luíza Abreu contou como descobriu que está grávida e revelou que foi João Moura Caetano quem primeiro desconfiou, dando início a um momento que hoje recordam como um dos mais felizes das suas vidas.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

João Moura Caetano e Luíza Abreu vivem uma fase de enorme felicidade com a chegada do primeiro filho em comum, prevista para 2026, e foi o toureiro quem começou por suspeitar que algo tinha mudado.

Segundo contou, foi um pequeno detalhe que despertou a atenção. «Notei que estava ali mais rechonchodinha, ela é sempre tão magrinha e palpitou-me que algo se passava», revelou. Apesar de o casal já falar sobre a possibilidade de aumentar a família, a gravidez acabou por surgir mais cedo do que imaginavam, até porque Luíza não apresentou os sintomas mais comuns.

«Mas depois com o que o João me dizia, fomos à farmácia os dois fazer o teste», contou a bailarina e ex-concorrente do ‘Big Brother Verão’.

O resultado confirmou as suspeitas e Luíza recorda esse momento com emoção. «É uma imensa felicidade. É a primeira vez que estou grávida e é, sem dúvida, uma grande alegria. É uma bênção», descreveu.

Apesar da partilha, a artista prefere manter alguma reserva e opta por não revelar o tempo de gestação. «É um direito que me assiste, dar a notícia quando achar que tenho de dar», afirmou.

A escolha do nome também está em aberto, embora já existam algumas hipóteses em cima da mesa. Caso seja uma menina, João Moura Caetano revelou uma opção carregada de significado. «Se for menina, será Maria Guiomar», disse, explicando que se trata de uma homenagem às mães de ambos — Maria, mãe de Luíza, e Guiomar, mãe de João. Luíza Abreu admite, no entanto, que também pondera outro nome especial. «Maria Luísa», confessou, por ser aquele que sempre sonhou dar a uma filha.

Se for rapaz, o nome ainda está por decidir. João deverá ficar de fora, uma vez que já existe em abundância na família, embora o toureiro admita que a companheira gosta da ideia. «Ainda estamos a pensar», rematou.

 

Temas: Luiza Abreu Joao Moura Caetano Dois às 10 Big Brother VErao

RELACIONADOS

Luíza Abreu revela como conheceu João Moura Caetano: «Não foi em Portugal»

Luíza Abreu e João Moura Caetano 'apanhados' em momento romântico durante um evento público

A Não Perder

Nunca mais usámos a máquina de lavar loiça sem ter papel de alumínio

Há 20 min

Mais um hotel de luxo coloca à venda mobiliário em segunda mão desde 15 euros. Corra, que vai esgotar rápido

Há 1h e 20min

Luíza Abreu revela como conheceu João Moura Caetano: «Não foi em Portugal»

Há 2h e 54min

«Não alimento nada pelos fãs». Afonso Leitão revela, finalmente, como terminou a relação com Jéssica Vieira

Hoje às 11:09

Uma estação de energia portátil para proteger o essencial: eletrodomésticos, alimentos e telemóveis

Ontem às 18:00

Vai levar o carro ou mota à inspeção em 2026? Não vá sem ler isto antes

Ontem às 17:00

Sabia que lavar a roupa a esta temperatura a faz durar mais tempo?

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Liliana e Fábio revelam amizade inesperada com ex-concorrente: “Temos contacto todos os dias”

Ontem às 10:38

Quando saiu do “Secret Story”, Liliana foi apanhada de surpresa com situação entre Fábio e a família

Ontem às 10:10

Cristina Ferreira justifica ausência de Cláudio Ramos: “Precisava de estar ausente do programa”

Ontem às 09:57

Idoso de 81 anos apanhado a matar três cães. O testemunho da vizinha que viu tudo é impressionante

Ontem às 12:42

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

21 jan, 14:00

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira sentiu os efeitos da depressão Kristin: «Não consegui»

Ontem às 14:36

Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»

27 jan, 16:11

Manuel Luís Goucha mostra-se em cenário 'quase irreal': «As palavras acanham-se»

27 jan, 15:15

Depois da morte de Maycon, Renata Reis faz mudança de visual: «Está linda, mas o olhar não é o mesmo»

27 jan, 09:43

Fotos

Nunca mais usámos a máquina de lavar loiça sem ter papel de alumínio

Há 20 min

Até foi João Moura Caetano a desconfiar. Luíza Abreu conta como descobriu a gravidez

Há 29 min

Mais um hotel de luxo coloca à venda mobiliário em segunda mão desde 15 euros. Corra, que vai esgotar rápido

Há 1h e 20min

Luíza Abreu revela como conheceu João Moura Caetano: «Não foi em Portugal»

Há 2h e 54min