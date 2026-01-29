Luíza Abreu revela como conheceu João Moura Caetano: «Não foi em Portugal»

João Moura Caetano e Luíza Abreu estiveram no ‘Dois às 10’ para a primeira entrevista a dois e falaram sobre a forma como se conheceram, numa conversa marcada pela cumplicidade e pela emoção da chegada do primeiro filho.

João Moura Caetano e Luíza Abreu, que anunciaram recentemente que vão ser pais em 2026, marcaram presença no programa ‘Dois às 10’, da TVI, na manhã desta quinta-feira, 29 de janeiro, para a primeira entrevista a dois em televisão.

Durante a conversa, Cláudio Ramos aproveitou o momento para recordar uma promessa feita por Luíza e lançou a pergunta que muitos queriam ver respondida. «Ficou a promessa de me contares como é que se conheceram. É que vocês vêm de lugares muito diferentes, nem sequer são da mesma zona. Como é que se conheceram?», questionou o apresentador.

Foi então a bailarina e ex-concorrente do ‘Big Brother Verão’ quem começou por desvendar o mistério, deixando claro que a história não começou em solo nacional. «O que nós podemos assim revelar melhor, para que consigam entender, não foi cá em Portugal, foi fora do país que a gente se encontrou», revelou.

João Moura Caetano recordou, por sua vez, o primeiro impacto ao ver Luíza Abreu pela primeira vez, destacando aquilo que mais o marcou desde o início. «Senti primeiro uma curiosidade grande de conhecer a Luíza como pessoa, despertou essa curiosidade porque pareceu-me uma pessoa muito boa e isso em mim desperta-me a minha curiosidade e foi assim que continuei a conhecê-la», partilhou.

Os dois revelaram ainda que não sabem o sexo do bebé, mas que têm os nomes já pensados.