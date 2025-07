Quando as câmaras desligaram, foi assim que Luíza Abreu reagiu à surpresa de João Moura Caetano

Ainda a digerir tudo o que viveu em estúdio, Luíza Abreu falou com o digital da TVI sobre o momento que mais a emocionou na gala deste domingo. A ex-concorrente confessou-se surpreendida com a presença do namorado, João Moura Caetano, em direto.

Logo após a gala do Big Brother Verão, Luíza Abreu foi entrevistada pelo digital da TVI. Ainda com os olhos brilhantes de emoção, falou sobre o momento que viveu no estúdio, ao lado de Maria Botelho Moniz — e da entrada inesperada de João Moura Caetano.

“Venho de uma família reservada. Por esta não esperava mesmo”, confessou Luíza, com um sorriso tímido, mas claramente comovida com o gesto do companheiro.

A presença do toureiro, que entrou para assumir o namoro em direto, surpreendeu não só Luíza, como também os espectadores. Ao público, ficou clara a cumplicidade entre o casal, mesmo depois das semanas de afastamento forçado.

O momento marcou a noite e mostrou que, para além do jogo, a vida e os sentimentos reais continuam fora da casa mais vigiada do país — com espaço para gestos que ficam na memória.