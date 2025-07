Tia de Luciana Abreu: «Não há contacto há muito tempo. Ela escolheu a família que quis»

Ana Maria, tia de Luciana e Luíza Abreu, esteve no «Dois às 10» para comentar a Curva da Vida de Luíza, concorrente do Big Brother Verão.

Depois do poderoso testemunho de Luíza Abreu no Big Brother, foi no «Dois às 10» que a tia da concorrente — e também de Luciana Abreu — reagiu às palavras da jovem, revelando o afastamento entre as irmãs.

Cristina Ferreira questionou Ana Maria se a artista Luciana Abreu reagiu à entrada da irmã no programa. A resposta de Ana não deixou margem para dúvidas: «Não. Não há contacto há muito tempo. Ela escolheu a família que quis.»

O comentário surge após a Curva da Vida de Luíza Abreu, onde a concorrente partilhou mágoas antigas e sentimentos de rejeição dentro do seio familiar. Entre os momentos mais marcantes, destacou-se o relato de quando foi impedida de ser madrinha da sobrinha: “Quando soube que ia ser tia, desmaiei de alegria. Lembro-me de pedir se podia ser madrinha. Mas olharam para mim e perguntaram: ‘O que é que tu tens? Tu ainda não percebeste que és a ovelha negra?’”

Fora das polémicas, Ana Maria mostrou-se feliz por ver Luíza a reencontrar a sua voz e dar-se a conhecer no Big Brother Verão.