Lurdes Baeta como nunca a viu. Jornalista da TVI exibe silhueta em biquíni

Parece um resort, mas é um parque de campismo junto a uma das praias mais bonitas do país

Lurdes Baeta surpreendeu os seguidores ao partilhar imagens das férias. A jornalista da TVI abriu o álbum de fotografias e mostrou-se em biquíni, deixando em destaque a sua silhueta.

Lurdes Baeta aproveitou umas férias em família e na companhia de amigos no Algarve, tendo decidido partilhar com os seguidores vários momentos descontraídos. A jornalista da TVI publicou fotografias destes dias de descanso, nas quais a excelente forma física que mantém aos 55 anos não passou despercebida.

Nas imagens, Lurdes Baeta aparece de biquíni, evidenciando a silhueta de sonho de que é dona.

Já em julho, Lurdes Baeta tinha viajado até às Baleares com o namorado, Gonçalo Carvalho, e com os filhos, para assinalar o seu 55.º aniversário. Na ocasião, a jornalista partilhou igualmente alguns registos em biquíni, deixando os fãs rendidos.