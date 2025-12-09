Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:32

A novidade foi dada nas redes sociais, onde a jornalista Lurdes Baeta se mostrou feliz e apaixonada.

Lurdes Baeta voltou a encontrar o amor. Solteira desde 2023, a jornalista assumiu publicamente a nova relação e deixou uma mensagem especial ao namorado, Gonçalo Carvalho, através das redes sociais.

No Instagram, a comunicadora partilhou um conjunto de fotografias do casal numa escapadinha romântica e escreveu: «Fotos que merecem vir para aqui. Fomos mergulhar em águas quentes, ver as luzes de Natal e beber vinho quente. A vida é bela, Gonçalo Carvalho. À nossa, à vossa.»

A jornalista, de 54 anos, mostrou-se radiante nesta nova fase da sua vida, depois do fim do casamento de 25 anos com João Pedro Matoso, repórter de imagem da TVI, com quem tem três filhos.

A publicação rapidamente reuniu elogios e mensagens de carinho de seguidores e amigos, que celebraram a felicidade da jornalista.

