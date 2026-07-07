Arrepiante. Pai em luto recorda frase que sempre ouviu do filho: «Eu vou morrer primeiro do que tu»

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A vida de Eduardo Costa mudou para sempre a 23 de setembro de 2023. O filho mais velho, Ricardo, morreu aos 41 anos, na sequência de um acidente de bicicleta quando seguia rumo a Fátima, uma das suas grandes paixões.

No programa "Dois às 10", da TVI, Eduardo abriu o coração e recordou a relação de enorme cumplicidade que tinha com o filho, revelando uma frase que hoje ganha um significado arrepiante. «Dizia-lhe que ia chorar muito quando eu morresse. Ele dizia: "Tens razão, eu vou chorar muito quando morreres, mas deixa lá que vou morrer primeiro do que tu"», contou, emocionado.

O acidente aconteceu durante um passeio de bicicleta. Ricardo foi transportado de helicóptero e ambulância para o Hospital de São José, em Lisboa, mas já chegou em estado crítico, ligado às máquinas de suporte de vida.

Além da dor da perda, Eduardo teve de enfrentar um dos momentos mais difíceis da sua vida: contar aos dois netos que o pai tinha morrido. Segundo recordou, Ricardo era um homem ativo, apaixonado pelo desporto, bem-disposto e solidário. As últimas palavras que ouviu do filho ficaram igualmente gravadas na memória. «Vamos falando, pai.»

Depois da morte de Ricardo, Eduardo admite que a sua vida ficou completamente paralisada. «A minha vida paralisou, tudo era um sacrifício», revelou, explicando que precisou de acompanhamento psiquiátrico e medicação para conseguir lidar com o luto.

Atualmente, já não faz terapia, mas mantém um ritual que nunca falha: visita a campa do filho todos os fins de semana.

Para preservar a memória de Ricardo, Eduardo escreveu ainda o livro "Vamos Falando, Pai", onde reúne testemunhos de familiares e amigos sobre o filho e presta homenagem àquele que continua a considerar o seu maior orgulho.

Hoje, apesar da dor permanecer, continua a acreditar que um dia voltará a reencontrar o filho. Até lá, guarda no coração todas as memórias... e aquela frase que nunca imaginou vir a tornar-se realidade