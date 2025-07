Dias antes de casar, Valter descobriu que a mulher tinha cancro. O que aconteceu depois está a deixar todos em lágrimas

Valter e Rita viviam o maior sonho ao preparar o casamento. Foi durante esse período que descobriram a doença de Rita, mas o pior estava por vir.

Rita e Valter conheceram-se na viagem de finalistas do 12.º ano. A cumplicidade que surgiu ali transformou-se numa relação sólida e cheia de planos. Um deles era o casamento – que se concretizou, mesmo quando, a menos de um mês da cerimónia, Rita descobriu que tinha um cancro agressivo da mama.

Trocaram votos com emoção e com esperança. Só os mais próximos sabiam da doença. Dias depois do “sim”, começaram os tratamentos. Viveram intensamente cada instante e enfrentaram a luta com coragem. Mas o pior aconteceu. Três meses após o fim dos tratamentos, Rita teve uma recidiva e, rapidamente, o cancro espalhou-se por vários órgãos.

Valter esteve com ela até ao último segundo. “Vi-a dar o último suspiro. Disse-lhe: ‘Não te preocupes, cuido dos teus pais e da tua avó’”, recordou, em lágrimas.

Hoje, Valter guarda memórias, homenageia-a todos os dias e quer, ainda, cumprir o último desejo que ficou por realizar: ser pai com os óvulos que Rita preservou.