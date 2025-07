Em lágrimas, Cristina recorda últimos momentos com o marido, 27 anos mais velho: «O amor da minha vida»

Cristina Risane viveu um dos maiores amores da sua vida ao lado de Bjorn, um homem 27 anos mais velho. Casaram-se depois dos 50 e partilharam sete anos de companheirismo e emoção.

Cristina Risane viveu um amor que não conhece fronteiras de idade, geografia ou tempo. Conheceu Bjorn, um norueguês 27 anos mais velho, quando geria o condomínio onde ele vivia, no Algarve. Da amizade nasceu uma relação sólida e intensa, que se transformou no grande amor da sua vida.

Depois de dois casamentos que não resultaram, Cristina apaixonou-se aos 45 anos e voltou a casar já depois dos 50. A união com Bjorn levou-a até à Noruega, onde se reinventou e viveu sete anos de companheirismo e felicidade — apesar dos desafios de saúde do companheiro.

«O Bjorn era amor. Foi um ser humano excecional com quem fui profundamente feliz», partilhou Cristina, emocionada, durante a conversa com Cristina Ferreira no “Dois às 10”. No ano passado, Bjorn partiu, deixando um vazio imenso e memórias que Cristina guarda com carinho e gratidão.

«Perder um grande amor é duro, mas é sinal de que tive a sorte de o viver», afirmou, sublinhando a importância de viver histórias que valem a pena, mesmo que não sejam para sempre. «Todos devíamos ter a sorte de viver um amor assim», conclui.