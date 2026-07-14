Um mês após o casamento, Alexandra abriu a porta da garagem e encontrou o marido que pôs termo à vida: «Nunca deu sinais»

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Há histórias de amor que parecem escritas pelo destino. A de Alexandra Ferreira e Pedro começou em 2001, terminou um ano depois e só voltou a ganhar vida mais de duas décadas mais tarde. Quando tudo parecia finalmente encaminhado para um final feliz, a tragédia bateu à porta. Menos de um mês depois de dizer o "sim", Alexandra ficou viúva.

No programa "Dois às 10", da TVI, Alexandra recordou a história de amor que viveu com Pedro. Os dois conheceram-se em 2001, quando ele frequentava o café onde ela trabalhava, e namoraram durante um ano. Mais de duas décadas depois, voltaram a reencontrar-se. Pedro ainda guardava fotografias do antigo namoro, viajou até aos Açores, onde Alexandra vivia, pediu-a em casamento e ela aceitou, mudando-se para Grândola para recomeçarem a vida juntos.

Pouco depois, porém, surgiu o primeiro grande golpe. A 16 de junho de 2025, Pedro sofreu um AVC hemorrágico enquanto ambos estavam em casa. Sobreviveu, mas ficou profundamente debilitado, com dificuldades na fala e dependente de cadeira de rodas.

Apesar das limitações, havia um sonho que Pedro não quis adiar. No dia 7 de julho, os dois casaram numa cerimónia simples, rodeados das pessoas mais próximas. Mas a felicidade durou pouco.

Dias depois, o casal teve uma pequena discussão relacionada com a alimentação saudável que Pedro deveria seguir durante a recuperação. Alexandra nunca imaginou que aquela seria a última conversa entre ambos. Sem conseguir encontrá-lo durante várias horas, decidiu abrir o portão da garagem. Foi aí que viveu o momento mais doloroso da sua vida.

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«Lembro-me de me ter agarrado a ele e ter sentido que ele estava frio», recordou, emocionada.

Nos primeiros momentos, recusou acreditar no que estava a acontecer. Alimentou a esperança de que Pedro tivesse sofrido uma morte súbita ou um acidente inesperado. Contudo, o resultado da autópsia revelou que o marido tinha posto termo à própria vida. «Nunca tinha dado sinais», desabafou.

Entre lágrimas, Alexandra confessou que a saudade continua presente todos os dias e que nunca esquecerá o homem que esperou mais de 20 anos para voltar a reencontrar

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