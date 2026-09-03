Uma semana após o casamento, Inês viveu a maior dor: «Voltei da lua de mel com essa notícia»

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Inês Viegas viveu um dos dias mais felizes da sua vida a 8 de agosto, mas também um dos momentos que jamais irá esquecer. Depois de se casar, a jovem de 32 anos fez questão de ir vestida de noiva até ao hospital para visitar o avô Silvino, que estava internado.

O avô era uma das pessoas mais importantes da sua vida e Inês sempre sonhou casar na presença dos avós. Como Silvino não podia estar na cerimónia, encontrou uma forma de o fazer participar naquele momento tão especial.

Depois da cerimónia na igreja, onde os avós Silvino e Maria Patrocínia também tinham casado, Inês seguiu para o hospital acompanhada pelo irmão. Vestida de noiva, surpreendeu o avô e entregou-lhe a aliança de casada para que este pudesse abençoar o casamento.

O momento foi gravado pelo irmão e acabou por se tornar uma das memórias mais especiais daquele dia. Na altura, Inês não sabia que aquela seria a última vez que veria o avô com vida.

Silvino morreu dez dias depois, a 18 de agosto, enquanto Inês estava em lua de mel. "Voltei da lua de mel com essa notícia”, recorda, emocionada.

A ligação entre Inês e os avós sempre foi muito forte. Por isso, a jovem decidiu antecipar o casamento para conseguir concretizar o sonho de ter os avós presentes. Apesar de Silvino estar internado, a neta encontrou uma forma de o tornar parte daquele dia.

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Também Maria Patrocínia viveu o casamento da neta com uma enorme emoção. O marido estava no hospital e, ainda assim, fez questão de estar presente na cerimónia. “Assim que entrei na igreja desatei a chorar”, recorda.

Maria e Silvino estiveram casados durante 58 anos. Conheceram-se ainda jovens e construíram uma vida em comum, com dois filhos, quatro netos e um bisneto. “Desde miúda que eu dizia que ia casar com ele… e casei!”, recorda Maria.

Nos últimos anos, Maria foi também cuidadora do marido, depois de Silvino ter sido diagnosticado com Parkinson e ter sofrido um AVC. Foram décadas de uma vida partilhada que terminaram com a morte de Silvino, deixando Maria viúva há menos de um mês.

Agora, entre a dor da perda e as memórias de uma vida inteira, ficam os momentos que a família conseguiu viver junta. Para Inês, aquele dia de casamento ganhou um significado ainda maior: sem o saber, a visita ao hospital acabou por ser uma despedida do avô.

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Temas: Luto Casamento Família Dois às 10 Claudio ramos
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