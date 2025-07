Valter quer ser o primeiro homem a ter um filho com recurso aos óvulos da mulher que morreu

Valter perdeu a mulher há três meses, mas mantém vivo o sonho que partilhavam: ter um filho. A poucos dias do casamento, Rita preservou óvulos com esperança no futuro. Agora, viúvo, Valter quer cumprir esse desejo e lutar para mudar a lei.

Rita morreu há apenas três meses, mas o amor de Valter por ela continua a guiá-lo. Estiveram juntos 14 anos, casaram-se já depois de saberem que ela enfrentava um cancro agressivo da mama e, mesmo nos dias mais difíceis, o sonho de construir uma família nunca foi posto de parte.

A poucos dias do casamento, Rita fez estimulação hormonal para preservar óvulos, na esperança de, um dia, ser mãe. Agora, viúvo, Valter quer cumprir esse desejo – e o seu. “Quero ter um filho com os óvulos da Rita”, confidenciou, no “Dois às 10”.

A legislação portuguesa não permite esse cenário, mas Valter está disposto a lutar para que a lei mude, recordando o caso de Ângela Ferreira, que foi mãe já depois do marido falecer.