Agarrada às cinzas do filho, mãe em luto deixa Cristina Ferreira emocionada: «Nunca mais estarei completa»

O testemunho de Andreia está a emocionar todos. Com uma tatuagem do filho, Andreia mostrou-nos o quarto intacto do jovem, onde estão guardadas as suas cinzas.

No programa «Dois às 10», Andreia partilhou o testemunho comovente da perda do filho Pedro, um jovem descrito como cheio de sonhos e com uma energia contagiante. Apesar da dor, a mãe faz questão de manter a 'presença' de Pedro, em casa. Mantém o quarto praticamente como estava e com as cinzas do jovem no mesmo espaço: "Tenho as cinzas no quarto dele. Era o espaço que ele mais gostava".

A emoção de Andreia foi evidente, contagiando os apresentadores, que se mostraram visivelmente comovidos. Andreia tem outro filho, mas assume: "Nunca mais estarei completa".

O que aconteceu a Pedro?

Pedro foi inicialmente diagnosticado com uma febre persistente, que começou por ser tratada com antipiréticos e antibióticos. O quadro clínico agravou-se, obrigando à hospitalização.

Seguiu-se um choque séptico que levou Pedro aos cuidados intensivos e, mais tarde, ao coma induzido. A agitação que se manifestava quando Pedro era retirado da sedação foi motivo de grande preocupação para Andreia, que rapidamente percebeu que algo não estava bem. O telefonema da equipa médica confirmava os piores receios: havia danos cerebrais irreversíveis.

"Quando fui visitar o Pedro, ele estava num estado alterado. Perguntei o que se passava. A enfermeira disse que tinha acordado do coma e estava muito agitado. Achei tudo estranho", contou. Às sete da tarde, Andreia recebeu o telefonema que nenhuma mãe quer receber: o estado cerebral de Pedro tinha-se agravado e o hospital preparava-se para o pior.

A partir daí, Andreia viveu os últimos momentos com o filho junto ao seu lado. “Estive com ele até ao fim, até ao último minuto”, disse, com a serenidade de quem vive uma dor que não tem nome.

Veja, em baixo, a conversa completa: