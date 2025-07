Morreu um amigo e colaborador de Cristina Ferreira: «Estava no programa quando recebi a mensagem»

A apresentadora Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para dar a notícia que abalou o seu dia.

Cristina Ferreira viveu um dos momentos mais difíceis da sua carreira em plena emissão. A apresentadora estavano “Dois às 10” quando recebeu a notícia inesperada da morte de Pedro Leitão, designer gráfico que trabalhava consigo há 12 anos.

«Há dias que são uma m*rda. Hoje é um deles. Estava no programa quando recebi a mensagem mais inesperada. O Pedro morreu», escreveu Cristina nas redes sociais, horas depois do programa. A emoção e a incredulidade transparecem nas palavras de quem partilhou uma ligação profissional e pessoal intensa com Pedro.

Pedro Leitão foi o designer gráfico da revista Cristina e, mais recentemente, da marca Gira. Cristina recorda o início da parceria com emoção: «Conheci-o numa reunião, antes do lançamento da revista, quando era preciso escolher quem ficaria com o lugar. Eram três candidatos e eu escolhi o Pedro. Disseram-me na altura que era melhor não, que era difícil de trabalhar com ele, e foi precisamente aí que disse: então é mesmo o Pedro que eu quero.»

Ao longo dos anos, tornaram-se inseparáveis no trabalho. «Nunca tivemos uma questão, um problema, uma discussão. Era o primeiro a quem ligava para partilhar uma ideia. Ele sonhava sempre comigo, dava mais mil ideias, mudava tudo quando era preciso.»

Cristina deixou ainda uma despedida emotiva ao amigo: «Tinha a minha idade, deixa uma família e deixou-nos a todos de rastos. Só me lembro do sorriso. Rimo-nos tanto, dissemos tanta parvoíce. E hoje acabou. Assim, do nada. Querido Pedro Leitão, esta página não estava prevista. E vais mesmo fazer muita falta. Mas ficas para sempre.»