Cristina Ferreira emociona-se com mãe que não abre as persianas desde a morte do filho: «Não se deixe estar na escuridão»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 22min

No Dois às 10, Susana partilhou a dor de ter perdido o filho Bernardo, de cinco anos, e emocionou o estúdio. Comovida, Cristina Ferreira deixou-lhe uma mensagem de esperança.

No Dois às 10, Susana partilhou uma das histórias mais comoventes do programa. Há 11 anos, perdeu o filho Bernardo, de apenas cinco anos, vítima de um enfarte. Desde então, vive num luto profundo e nunca mais abriu as persianas de casa, por sentir que a luz representa uma alegria que já não tem.

Em estúdio, Susana contou como o tempo parou desde o dia em que o coração do pequeno Bernardo deixou de bater. O quarto do menino transformou-se num altar, onde mantém viva a sua memória, e cada manhã é marcada pela esperança de que está “um dia mais perto” de o voltar a ver.

Comovida, Cristina Ferreira deixou-lhe uma mensagem de força e esperança que tocou todos os presentes:

“Agora que já percebeu que precisa de ajuda, vai deixar a luz entrar, porque a luz entrar é o Bernardo. Não se deixe estar na escuridão. É o tempo que tem de levar, mas tem que olhar um bocadinho para si, não se castigue por ser feliz.”

As palavras de Cristina foram um abraço simbólico de empatia e solidariedade a uma mãe que carrega a dor mais difícil de todas — a perda de um filho —, mas que começa, lentamente, a reencontrar a vontade de viver.

Temas: Luto Enfarte Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio ramos

