Afonso morreu no colo dos pais: «Partiu no quarto onde dormia com a irmã»

No «Dois às 10», Catarina e Sérgio estiveram presentes para uma conversa emocionante sobre a perda do filho, Afonso. O casal recordou os momentos finais do filho e a dor da sua partida repentina, aos oito anos de idade.

Catarina Faria e Sérgio Borges enfrentam a perda mais profunda: o seu filho Afonso, de apenas oito anos. Diagnosticado aos seis meses com Atrofia Muscular Espinal Tipo 1, uma doença rara e grave, Afonso contrariou todas as previsões médicas, vivendo a vida com intensidade e alegria até ao seu último dia.

A partida inesperada

A 11 de abril, Afonso partiu inesperadamente em casa, ao colo do pai, numa despedida comovente e dolorosa: “Estava com uma infeção respiratória e muscular... A partida foi difícil para todos”, recordou Sérgio, acrescentando: “Nunca me passou pela cabeça que o Afonso fosse partir tão cedo.”



Sobre ter falecido no seu colo, Sérgio confessou que, apesar da dor intensa, confortou-lhe o facto de o filho ter partido rodeado de amor: "Apesar de ser um momento muito doloroso, conforta-nos o Afonso ter partido no nosso colo"

Saudades e lembranças que permanecem

Aos pais, a saudade é quase insuportável. “É difícil encontrar força para continuar”, confessou Catarina. Todos os dias, mantêm viva a presença do melhor filho que poderiam desejar: o pratinho do Afonso continua reservado à mesa.

Embora a ausência seja dolorosa, o rastro de luz deixado por Afonso permanece. “A vida dele era muito vivida. Viveu oito anos, mas realmente viveu oito anos”, relembrou a mãe.