Ana deu 'liberdade' ao filho para partir e viu o seu último suspiro: «No dia em que lhe disse podes ir, ele partiu»

A história comovente de Ana Pimentel emocionou Cristina Ferreira.

Foi comovente o testemunho de Ana Pimentel no “Dois às 10”, numa conversa conduzida por Cristina Ferreira. A convidada falou sobre o momento mais difícil da sua vida: a perda do filho Martim, aos 14 anos, vítima de um tumor cerebral.

Tudo começou de forma subtil. Ana e o marido estranharam a voz anasalada do filho quando ele tinha apenas dois anos. Durante dois anos, Martim frequentou terapia da fala até que, aos quatro anos, foi-lhe diagnosticado um tumor cerebral. A notícia, diz Ana, “foi como se me tivessem tirado o tapete”.

Durante vários anos, o tumor foi vigiado e manteve-se estável. Martim fazia ressonâncias de seis em seis meses e, apesar da doença, era um menino feliz, brincava, ia à escola e procurava estar sempre bem-disposto. Mas, em 2023, surgiram as dores de cabeça. O tumor tinha aumentado e, pela sua localização, era inoperável.

A saúde de Martim agravou-se no início do ano passado. Deixou de andar, de ver, de ir à escola. Ana passou a dormir com ele na sala. “Houve um dia em que acordou e já não conseguiu descer as escadas de casa”, recordou. Martim passou as últimas semanas de vida nos cuidados paliativos pediátricos, com o corpo fragilizado “Ele já não falava, já não se mexia… só tinha os olhos abertos”, contou Ana. Mesmo quando os médicos disseram que o menino estava “por horas”, Martim resistiu ainda três semanas.

Ana acreditou num milagre até ao último dia. Mas quando percebeu que o amor já não era suficiente para o manter, decidiu libertá-lo. “No dia em que lhe disse ‘podes ir’, ele partiu. Nos meus braços. Até ao último segundo… como eu sempre lhe prometi.”

A coragem com que falou da dor, da esperança e da despedida emocionou todos os que acompanharam este momento na antena da TVI.