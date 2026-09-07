Aos 93 anos, Florisa vive marcada pela violência do pai e pela morte do filho: «A dor nunca passa»

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Aos 93 anos, Florisa Marques olha para trás e recorda uma vida marcada por momentos de grande sofrimento. A infância foi especialmente dura e ficou para sempre marcada pela violência do pai.

Desde muito cedo, Florisa teve de trabalhar, estudar e tomar conta dos irmãos mais novos. Em casa, enfrentava ainda a violência física do pai. «Se eu chegasse a casa e a comida não estivesse feita, o meu pai batia-me», recorda.

As agressões eram frequentes e deixaram marcas profundas. «Ele batia-me e dizia que era para me ensinar a ser mulher», conta Florisa, que não esconde a mágoa que ainda sente quando recorda aqueles anos. «Eu não fui feliz.»

A morte do pai é outra memória que permanece viva. Florisa conta que este morreu nos seus braços e que, durante anos, teve dificuldade em olhar para o próprio braço onde o pai morreu. «Andei com o braço tapado, só de me lembrar que ele tinha morrido aqui», revela.

Apesar da dor, a morte do pai representou também um alívio. «Quando morreu dei graças a Deus, porque já não tinha aquelas mãos para me bater», confessa.

Anos mais tarde, Florisa casou e teve três filhos: Jaime, Jorge e Maria Isabel. Também aí enfrentou momentos difíceis. O marido, Ernesto, sofreu um grave acidente de mota e nunca mais recuperou totalmente.

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Durante 22 anos, ficou em casa sem poder trabalhar. Florisa acabou por assumir novamente um papel de cuidadora, tal como tinha feito na infância com os irmãos.

Mas foi a perda do filho Jorge que lhe trouxe uma das maiores dores da sua vida. Há 14 anos, Jorge morreu vítima de cancro, aos 47 anos. A memória do filho continua muito presente. Sempre que fala dele, Florisa emociona-se e não consegue esconder as lágrimas. «Todos os dias e todas as horas penso nele», confessa.

Hoje, os filhos vivem longe. Maria Isabel está emigrada na Suíça e Florisa só a vê de vez em quando. Para combater a solidão, sai diariamente de casa e passa o dia num centro de dia.

Aos 93 anos, carrega ainda as marcas de tudo aquilo que viveu. E, quando fala da perda do filho, resume uma dor que nunca desapareceu: «Nenhuma mãe recupera da dor da morte de um filho.»

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Temas: Luto Familia Dois às 10
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