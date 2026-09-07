Aos 93 anos, Florisa vive marcada pela violência do pai e pela morte do filho: «A dor nunca passa»

«Só quero um sinal. Esteja vivo ou morto»: mãe procura filho desaparecido há quatro meses após mensagem misteriosa

Aos 93 anos, Florisa Marques olha para trás e recorda uma vida marcada por momentos de grande sofrimento. A infância foi especialmente dura e ficou para sempre marcada pela violência do pai.

Desde muito cedo, Florisa teve de trabalhar, estudar e tomar conta dos irmãos mais novos. Em casa, enfrentava ainda a violência física do pai. «Se eu chegasse a casa e a comida não estivesse feita, o meu pai batia-me», recorda.

As agressões eram frequentes e deixaram marcas profundas. «Ele batia-me e dizia que era para me ensinar a ser mulher», conta Florisa, que não esconde a mágoa que ainda sente quando recorda aqueles anos. «Eu não fui feliz.»

A morte do pai é outra memória que permanece viva. Florisa conta que este morreu nos seus braços e que, durante anos, teve dificuldade em olhar para o próprio braço onde o pai morreu. «Andei com o braço tapado, só de me lembrar que ele tinha morrido aqui», revela.

Apesar da dor, a morte do pai representou também um alívio. «Quando morreu dei graças a Deus, porque já não tinha aquelas mãos para me bater», confessa.

Anos mais tarde, Florisa casou e teve três filhos: Jaime, Jorge e Maria Isabel. Também aí enfrentou momentos difíceis. O marido, Ernesto, sofreu um grave acidente de mota e nunca mais recuperou totalmente.

Durante 22 anos, ficou em casa sem poder trabalhar. Florisa acabou por assumir novamente um papel de cuidadora, tal como tinha feito na infância com os irmãos.

Mas foi a perda do filho Jorge que lhe trouxe uma das maiores dores da sua vida. Há 14 anos, Jorge morreu vítima de cancro, aos 47 anos. A memória do filho continua muito presente. Sempre que fala dele, Florisa emociona-se e não consegue esconder as lágrimas. «Todos os dias e todas as horas penso nele», confessa.

Hoje, os filhos vivem longe. Maria Isabel está emigrada na Suíça e Florisa só a vê de vez em quando. Para combater a solidão, sai diariamente de casa e passa o dia num centro de dia.

Aos 93 anos, carrega ainda as marcas de tudo aquilo que viveu. E, quando fala da perda do filho, resume uma dor que nunca desapareceu: «Nenhuma mãe recupera da dor da morte de um filho.»