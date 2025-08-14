Bombeiro e treinador de futebol apaixonam-se, mas a vida traiu-os com um cancro fatal

Marido de Cristiano morreu aos 38 anos com leucemia — Veja a conversa completa

Cristiano e Jorge apaixonaram-se, mas o destino separou-os: «É uma dor que nunca vai desaparecer»

A história de amor entre Cristiano Maganinho e Jorge foi interrompida pela leucemia mieloide aguda que, aos 38 anos, levou a vida do treinador de futebol, deixando no marido a dor eterna da perda e a vontade de o homenagear todos os dias.

Cristiano Maganinho e Jorge conheceram-se em 2017, apaixonaram-se e, em 2023, oficializaram a união pelo registo civil. Jorge, treinador de futebol e apaixonado pelo desporto, tinha 38 anos quando, numa consulta de rotina, recebeu um diagnóstico que mudaria para sempre a vida do casal: leucemia mieloide aguda.

“Perdemos o chão, chorámos. Sabíamos que era uma luta ingrata”, recorda Cristiano, que descreve o marido como um guerreiro. Jorge iniciou de imediato tratamentos de quimioterapia e radioterapia, enquanto aguardava por um dador de medula óssea compatível — que nunca chegou a aparecer.

Um mês após o primeiro internamento, Jorge regressou a casa para tratamentos de consolidação, mas em abril de 2024 sofreu uma recidiva que o deixou muito debilitado. Ainda assim, em maio desse ano, o casal organizou uma festa de casamento para familiares e amigos.

A luta terminou a 2 de março de 2025, no dia em que a mãe de Cristiano fazia anos. “É uma dor que nunca vai desaparecer. Com o Jorge conheci o mundo afetivo, o mundo amoroso, conheci a vida”, partilha Cristiano, emocionado.

Apesar do sofrimento, Cristiano diz não sentir revolta: “Mesmo que o Jorge ficasse debilitado, eu iria sempre cuidar dele.” Hoje, encontra forças para continuar ao homenagear o marido — seja através das memórias, de uma possível publicação do livro de poesia que Jorge escreveu ou das pequenas coisas do dia a dia.