Criança deixa todos em lágrimas no funeral do pai: «Quando me deitei naqueles braços, senti o verdadeiro amor»

No funeral do pai, o pequeno Tomás emocionou todos ao recordar, em palavras simples mas intensas, a ternura e o amor incondicional que recebeu.

O adeus a Tiago, que morreu a 1 de junho de 2025, vítima de um cancro agressivo no esófago, ficou marcado por um momento comovente protagonizado pelo filho Tomás.

No dia do funeral, o menino leu em voz firme um texto que escreveu para o pai: «Quando eu nasci e quando me deitei naqueles braços cheios de ternura foi aí que eu senti o verdadeiro amor de pai. O meu pai era muito carinhoso e amigável até nos momentos maus. És o nosso herói, nós amamos-te e nunca nos vamos esquecer disso.»

As palavras ecoaram e emocionaram todos os presentes. A mãe, Joana, contou a Cristina Ferreira que não sabe como o filho teve força: «Deu a sensação que estava a agradecer às pessoas por estarem ali».

Sabendo que a doença seria rápida e devastadora, Tiago deixou uma carta de despedida aos filhos, onde partilhou o maior sonho que não conseguiu cumprir.