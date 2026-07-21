De partir o coração. Em lágrimas, Olívia recorda como se despediu do marido: «Fechei-lhe os olhos e ele não deu mais um suspiro»

Olívia e Ana, mãe e filha, viveram um dos momentos mais difíceis das suas vidas há menos de dois meses: a perda de João, marido e pai, que morreu no passado dia 8 de junho, após uma longa luta contra um cancro.

No programa Dois às 10, as duas quiseram prestar uma homenagem emocionada ao homem que descrevem como o grande amor das suas vidas. João lutou durante três anos contra um cancro do esófago, tendo sido submetido a uma cirurgia para retirar o estômago, bem como a tratamentos de quimioterapia e radioterapia.

Em janeiro de 2026, a família recebeu uma nova notícia devastadora: o cancro tinha regressado e espalhado-se por todo o corpo de João. O novo diagnóstico revelou-se agressivo e, em apenas seis meses, a doença levou-o.

Olívia, casada com João há 42 anos, não conteve as lágrimas ao recordar os últimos momentos ao lado do marido. «Peguei-lhe na mão e disse… “Descansa em paz”», contou, visivelmente emocionada.

A viúva revelou ainda a dor profunda que sente desde a partida de João, confessando que sempre caminhou ao lado dele.

Ana, filha do casal, recordou o pai como o seu melhor amigo e o pilar da família. Nos últimos meses de vida, apesar de já não conseguir alimentar-se normalmente e depender de uma sonda, João continuou a preocupar-se com os seus. A filha revelou ainda que, nos momentos finais, João pediu-lhe que cuidasse da família e da casa.

João foi motorista dos transportes públicos durante toda a vida e, após a reforma, continuou a trabalhar como motorista de crianças num colégio. Era já avô de Pedro, de 11 anos, e de Maria, de seis.

Apesar da dor imensa, Olívia decidiu continuar a viver na casa que partilhou com o marido durante décadas, mantendo viva a memória de um amor que, segundo as duas, permanecerá para sempre.