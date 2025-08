Doriana perdeu o filho de 3 anos. No dia em que o enterrou, fez-lhe uma emocionante promessa

Doriana perdeu o filho, Brian, aos três anos, vítima de cancro. No dia do funeral, fez-lhe uma promessa que ainda hoje cumpre.

A vida de Doriana Viana mudou para sempre quando o seu filho, Brian, de apenas três anos, perdeu a vida após uma dura batalha contra o cancro. A doença começou de forma inesperada, quando o pequeno se queixou de uma dor no ombro. Após várias visitas ao hospital, o diagnóstico inicial apontava para um braço partido. Mais tarde, veio a confirmação de algo muito mais grave: um tumor. Não um, mas quatro — espalhados pelo ombro, perna, medula e ossos.

Durante nove meses, Brian lutou com todas as forças. Ao mesmo tempo, Doriana enfrentava outra dor: a morte da mãe, também vítima de cancro. Entre tratamentos, hospitais e despedidas, não houve tempo para luto. “Parte de mim morreu no dia em que o Brian morreu”, confessou Doriana.

No dia do funeral, junto à campa do filho, Doriana fez-lhe uma promessa: «Prometi que ia viver por ele.» Desde então, visita-o todos os domingos e coloca flores.

Seis meses depois da perda, decidiu voltar a ser mãe. Teve mais dois filhos, Eric e Juliana. Quando Eric nasceu, a fotografia de Brian estava ao lado da cama de Doriana, para que o irmão estivesse, de alguma forma, presente. Hoje, vive com Iuri, com quem está casada desde maio, mas a dor da perda nunca desapareceu.