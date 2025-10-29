«É um sinal». Som inexplicável interrompe conversa de Cristina Ferreira: convidada falava do companheiro que morreu

Liliana criou um projeto de homenagem ao companheiro que faleceu de cancro. Quando o explicou no «Dois às 10», um momento surpreendente aconteceu.

Liliana Sobral emocionou o «Dois às 10» ao recordar o amor da sua vida — Dário, o companheiro que morreu este ano, vítima de um cancro das cordas vocais. Enquanto falava dele, um som misterioso interrompeu a conversa, deixando Cristina Ferreira surpreendida. “É um sinal”, reagiu a apresentadora.

Natural do Cercal do Alentejo, Liliana transformou a dor em doçura: criou os “Cercalitos”, um pastel artesanal feito com mel e alecrim, em homenagem à sua terra e ao homem que a marcou para sempre. “O meu doce é uma homenagem. Cada fornada é feita com amor e com a memória do Dário”, confessou.

A história de Liliana é de força e superação. Diagnosticada com cancro da mama aos 34 anos — tal como a mãe —, viu a vida mudar por completo. Após o fim de uma relação e um período difícil, decidiu recomeçar. Abriu uma pizzaria em Sines, onde conheceu Dário, o homem que lhe devolveu o sorriso. “Ele apareceu com flores no Dia da Mulher e pediu-me em namoro. Foi amor à primeira vista”, recordou.

Mais tarde, o casal regressou ao Cercal e abriu dois negócios — o restaurante e a pastelaria “Klandestinos”. Durante a pandemia, faziam pizzas na garagem e entregavam-nas porta a porta. “Era o nosso projeto de vida”, contou Liliana.

Mas o destino foi cruel: Dário adoeceu gravemente e acabou por morrer. A perda deixou um vazio profundo, mas também a vontade de o homenagear. Assim nasceram os “Cercalitos” — um doce com o sabor do amor, da terra e da saudade.