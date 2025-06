Em lágrimas, mãe descreve como vestiu a filha para o funeral: «Ela faz-me muita falta»

Elizabete perdeu a filha, assassinada, e o filho, que está preso. Uma mãe que vive com uma dor inimaginável.

Elizabete vive consumida por uma dor impossível de descrever. Perdeu a filha de forma trágica, num crime que abalou o país, e vê-se agora a enfrentar um luto ainda mais cruel: o filho está acusado de ser o responsável pela morte da própria irmã. Um cenário impensável para qualquer mãe.

“A última roupa que a minha filha vestiu, fui eu que a vesti. Ela faz-me muita falta. Eu não sei viver sem ela”, desabafa Elizabete, em lágrimas.

Apesar da acusação formal e da condenação a 10 anos de prisão, Elizabete recusa-se a aceitar que o filho seja o autor do crime. Confessa que conhece bem o rapaz e não acredita que ele fosse capaz de cometer um ato tão violento:

“Ele conta sempre a mesma versão. Disse que abriu a porta a desconhecidos e que foram eles que a mataram.”

A investigação forense trouxe à tona um dado que, para Elizabete, levanta sérias dúvidas: foram encontrados três perfis de ADN no corpo da vítima, o que, segundo a mãe, enfraquece a tese de que o filho seja o único envolvido ou o verdadeiro culpado.

Apesar do sofrimento que carrega diariamente, Elizabete mantém-se firme na defesa do filho. Vive despedaçada — perdeu a filha e vê agora o filho atrás das grades, sem certezas, apenas com a dor constante de uma tragédia que dividiu a sua família para sempre.