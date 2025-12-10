Eva encontrou o filho de 18 anos sem vida em plena via pública: «Cheguei ao pé dele e senti a cara fria»

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:16

Uma história que é acompanhada pelos portugueses, que ficaram em choque com o que aconteceu.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A 26 de junho de 2024, pelas 17h, em Faro, a vida de uma família ficou para sempre destruída. Renato, um jovem de 18 anos, foi morto à facada em plena via pública, em frente a uma creche cheia de crianças. Esta manhã, no «Dois às 10», a mãe e o irmão do jovem falaram, em exclusivo, sobre o homicídio que marcou o país.

Eva Barroso recordou Renato com a emoção de quem perdeu “o pilar da vida”. Mãe solo desde que o filho tinha quatro anos, mudou-se com ele para Faro apenas quatro meses antes da tragédia. Acreditava que era uma nova oportunidade, mas o jovem nunca chegou a sentir-se verdadeiramente bem na nova cidade. "O Renato era um bom menino, muito caseiro, muito meu. Mudámos tudo por ele, mas ele não estava feliz", confessou Eva.

Foi um amigo de Renato quem, naquele dia, avisou a mãe de que algo grave tinha acontecido. Eva correu pelas ruas, desesperada, até chegar ao local da agressão: "Cheguei ao pé dele e senti a cara fria"

Um ataque que não era para ele

A família acredita que Renato foi apanhado numa emboscada que não lhe era destinada. O alvo seria um amigo, no seguimento de rivalidades entre grupos adolescentes que se iniciaram nas redes sociais.

Renato foi esfaqueado no peito e morreu no local. O suspeito, um menor, já tinha cadastro. A família revolta-se ainda hoje com o facto de as facas usadas terem sido vendidas a menores no próprio dia do ataque.

Bruno, irmão de Renato, também esteve no programa e não escondeu a dor. Desde o homicídio, a família deixou de celebrar Natal e Ano Novo. Eva não voltou a trabalhar e visita o cemitério todos os dias.

Agora, enquanto aguardam a leitura da sentença, a mãe e o irmão pedem justiça e lutam para, um dia, realizar o sonho que Renato tinha: levar toda a família à América.

Temas: Luto Família Dois às 10

A Não Perder

Pais abandonam filhas de 4 e 9 anos em casa no Natal com refeições congeladas e partem de férias para o México

Hoje às 17:00

Coloque película aderente nas calhas das janelas para combater o frio

Hoje às 16:30

Aqui trabalha-se menos de metade do mês e receba 855 euros

Hoje às 16:00

Diga adeus à desordem. Elimine estes 8 objetos que todos temos na cozinha

Hoje às 15:30

Último texto de Clara Pinto Correia é divulgado após a sua morte

Hoje às 15:21

Não gaste dinheiro em cortinados. Esta tendência está a fazer sucesso em 2025

Hoje às 15:00

Evite estes 7 peixes. Diz-se serem saudáveis, mas escondem algo muito prejudicial

Hoje às 14:30
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

Hoje às 12:18

Cristina Ferreira lamenta a morte de figura assídua na TVI: «É assim que eu a recordo»

Hoje às 10:46

Cristina Ferreira revela bastidores do «Há Festa no Hospital»: «Achavam que não seria possível»

Hoje às 09:55

Cláudio Ramos comenta romance assumido por atriz da TVI: «Gostava que eles casassem»

Hoje às 10:05

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

Hoje às 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

Hoje às 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

Ontem às 16:00

O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

5 dez, 14:30

Fora do Estúdio

Último texto de Clara Pinto Correia é divulgado após a sua morte

Hoje às 15:21

Depois de mudar a cor do cabelo, Dylan toma outra decisão que vai deixar Inês em 'choque'

Hoje às 08:55

«Sou cada vez mais fã»: o hábito que mudou a alimentação de Cristina Ferreira

Ontem às 15:49

Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

Ontem às 15:32

Fotos

Pais abandonam filhas de 4 e 9 anos em casa no Natal com refeições congeladas e partem de férias para o México

Hoje às 17:00

Coloque película aderente nas calhas das janelas para combater o frio

Hoje às 16:30

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

Hoje às 16:00

Aqui trabalha-se menos de metade do mês e receba 855 euros

Hoje às 16:00