Eva encontrou o filho de 18 anos sem vida em plena via pública: «Cheguei ao pé dele e senti a cara fria»

Uma história que é acompanhada pelos portugueses, que ficaram em choque com o que aconteceu.

A 26 de junho de 2024, pelas 17h, em Faro, a vida de uma família ficou para sempre destruída. Renato, um jovem de 18 anos, foi morto à facada em plena via pública, em frente a uma creche cheia de crianças. Esta manhã, no «Dois às 10», a mãe e o irmão do jovem falaram, em exclusivo, sobre o homicídio que marcou o país.

Eva Barroso recordou Renato com a emoção de quem perdeu “o pilar da vida”. Mãe solo desde que o filho tinha quatro anos, mudou-se com ele para Faro apenas quatro meses antes da tragédia. Acreditava que era uma nova oportunidade, mas o jovem nunca chegou a sentir-se verdadeiramente bem na nova cidade. "O Renato era um bom menino, muito caseiro, muito meu. Mudámos tudo por ele, mas ele não estava feliz", confessou Eva.

Foi um amigo de Renato quem, naquele dia, avisou a mãe de que algo grave tinha acontecido. Eva correu pelas ruas, desesperada, até chegar ao local da agressão: "Cheguei ao pé dele e senti a cara fria"

Um ataque que não era para ele

A família acredita que Renato foi apanhado numa emboscada que não lhe era destinada. O alvo seria um amigo, no seguimento de rivalidades entre grupos adolescentes que se iniciaram nas redes sociais.

Renato foi esfaqueado no peito e morreu no local. O suspeito, um menor, já tinha cadastro. A família revolta-se ainda hoje com o facto de as facas usadas terem sido vendidas a menores no próprio dia do ataque.

Bruno, irmão de Renato, também esteve no programa e não escondeu a dor. Desde o homicídio, a família deixou de celebrar Natal e Ano Novo. Eva não voltou a trabalhar e visita o cemitério todos os dias.

Agora, enquanto aguardam a leitura da sentença, a mãe e o irmão pedem justiça e lutam para, um dia, realizar o sonho que Renato tinha: levar toda a família à América.