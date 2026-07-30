Filho de Sónia saiu de casa para ir ter com amigos e nunca mais regressou: «Não consigo suportar a dor»

  • Dois às 10
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A vida de Sónia Rodrigues mudou para sempre em abril deste ano. O filho, Diégo, de apenas 15 anos, saiu de casa para estar com os amigos, mas nunca mais regressou. O adolescente morreu atropelado por um comboio depois de atravessar a linha ferroviária, deixando a família mergulhada numa dor que, garante a mãe, aumenta a cada dia.

A história foi partilhada no programa "Dois às 10", da TVI, onde Sónia recordou os momentos que antecederam a tragédia.

Através da localização dos telemóveis dos filhos, a mãe estranhou ver Diégo e o irmão mais velho, Kevin, na mesma estação ferroviária. Pouco depois, recebeu um telefonema que lhe mudou a vida. "Quando cheguei à estação estava um cenário de inferno", recordou, emocionada.

No local, foi abordada pelas autoridades, que lhe confirmaram a morte do filho. Os agentes desaconselharam a família a ver o corpo de Diégo, levando-os a acreditar que os ferimentos provocados pelo atropelamento eram demasiado graves. "Até ver o corpo do Diégo ficámos com esperança de que se tivessem enganado", confessou.

«Cada dia é mais difícil»

Meses depois da tragédia, Sónia admite que continua a tentar aprender a viver com a ausência do filho. "É um vazio, é uma tristeza, é muito difícil…", desabafou.

As saudades fazem-se sentir nos gestos mais simples do dia a dia."É uma máquina de roupa a menos, menos um lugar à mesa, no carro…", explicou, revelando que é nesses momentos que a ausência de Diégo pesa ainda mais.

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Sem conseguir esconder a emoção, acrescentou: "Não consigo suportar a dor. Cada dia é mais difícil. Custa muito imaginar que nunca mais o vou ver."

Uma petição para evitar novas tragédias

Depois da morte de Diégo, Sónia e Kevin decidiram transformar a dor numa causa. A família criou uma petição para pedir o reforço da segurança nas estações ferroviárias na Suíça, na esperança de evitar que outras famílias passem pelo mesmo sofrimento. "O meu filho já não volta, mas quero evitar que aconteça o mesmo a outros", concluiu Sónia.

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