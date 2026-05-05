Há menos de um mês, Márcia ficou viúva com três filhos para cuidar: «Ele foi passear e não voltou»

A história de Márcia está a comover o país. Há três semanas, viu a sua vida mudar de forma irreversível após a morte do marido, Miguel, vítima de um trágico acidente de mota.

O casal vivia uma fase feliz, ao lado dos três filhos pequenos — Afonso, de 9 anos, Santiago, de 5, e o bebé Vicente, de apenas oito meses. Mas tudo terminou de forma inesperada no dia 14 de abril. “Era um dia feliz. Ele ia passear de mota como sempre. Mas desta vez não voltou”, recordou, em lágrimas.

Márcia revelou que o choque começou logo com o telefonema que recebeu: “Quando me ligaram perguntei logo: ‘O Miguel morreu?’”. Só no hospital percebeu a verdadeira gravidade da situação. Miguel acabou por não resistir. “O coração dele parou e metade de mim morreu”, desabafou.

Nos últimos momentos, esteve sempre ao lado do marido e ainda conseguiu despedir-se: disse-lhe ao ouvido que o amava e que iria cuidar dos filhos, tendo sido ela a autorizar o desligar das máquinas.

Hoje, enfrenta o maior desafio da sua vida — seguir em frente sozinha, com três crianças pequenas para criar. “Foi muito difícil para mim ficar sozinha com os meninos e sem o Miguel”, confessou.

Apesar da dor, há uma promessa que mantém firme: Miguel continuará presente na vida dos filhos. À mesa, todos os dias, fala-se do pai, numa tentativa de manter viva a memória. Os filhos, ainda tão novos, também partilham a saudade. “O meu pai está no céu”, diz Santiago. Já Afonso guarda os ensinamentos: “O meu pai sempre me ensinou a ajudar a minha mãe.”

Márcia não esconde que ainda está a aprender a lidar com a perda. Entre recordações, guarda objetos que a ligam a Miguel, como o capacete da mota: “Será para sempre o amor da minha vida”, garante.