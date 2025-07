Homem põe fim à vida um dia depois de pedir ajuda: «Ver o nosso irmão sair num saco do prédio foi difícil»

No dia anterior à sua morte, Fernando pediu ajuda. Pediu que o salvassem, que o levassem para um lugar seguro. No dia seguinte, foi a irmã quem o encontrou — e nunca mais esqueceu a imagem. A história foi contada no programa «Dois às 10» e comoveu o país.

Fernando partiu no dia 12 de setembro de 2023, deixando para trás uma família devastada por uma dor difícil de expressar. Foi durante o programa «Dois às 10» que a mãe e a irmã do jovem partilharam, pela primeira vez, a história que marcou para sempre as suas vidas.

Entre lágrimas, a mãe desabafou: «Sem um filho, tem sido muito doloroso, muito doloroso. Tem-me custado a passar». A notícia da morte foi dada pela própria família — um momento que mudou tudo. A partir daí, nada voltou a ser igual.

Segundo o testemunho da irmã, Fernando lutava contra um transtorno psicológico grave, já diagnosticado durante um internamento no Hospital do Barreiro, onde passou três semanas internado com um quadro de psicose. A doença mental, agravada por um desgosto amoroso, acabou por tornar-se insuportável. «Passou por uma doença que muita gente passa e não tem coragem de dizer», contou, emocionada.

No dia anterior à sua morte, Fernando ainda pediu ajuda. Disse, com clareza: «Salvem-me, levem-me para um sítio a salvo». Mas a resposta dos serviços não chegou a tempo.

«Morreu por amor», resumiu a irmã. E nos últimos dias, Fernando procurava conforto na fé: «Agarrou-se muito a Deus», revelou.

O momento mais marcante para a família ficou gravado na memória da irmã: «Vermos o nosso irmão a sair dentro de um saco do prédio onde nós estávamos foi difícil e foi um choque muito grande».

No estúdio, Cláudio Ramos, visivelmente emocionado, dirigiu palavras de apoio à mãe: «Não foi uma escolha dele, foi a doença».

Esta história comoveu o país e deixa um alerta claro: é urgente falar sobre saúde mental, sobre o sofrimento escondido de tantos homens e mulheres, e sobre a importância de não desvalorizar pedidos de ajuda. A história de Fernando é, acima de tudo, um apelo à empatia, à escuta e à ação.