Marido de Bebiana pôs termo à vida e deixou três filhos: «Descobri que estava grávida dias depois do funeral»

Um ano após a morte do marido, Bebiana partilha uma história marcada pela dor, pela ausência e por um amor que diz nunca ter desaparecido.

Bebiana Ribeiro vive uma das histórias mais marcantes e emotivas partilhadas no “Dois às 10”. Com apenas 30 anos, a jovem viu a sua vida mudar drasticamente há cerca de um ano, quando o marido, Sário, com quem estava há mais de uma década, pôs termo à própria vida.

O momento deixou-a desamparada, a cuidar sozinha das duas filhas menores — e sem saber que estava grávida do terceiro filho do casal. O pequeno Tomás viria a nascer já depois da morte do pai, tornando ainda mais dura a realidade vivida por Bebiana.

Entre lágrimas e memórias, a jovem viúva falou sobre o amor que continua a sentir: “O amor não morre”, garantiu, assumindo que, apesar de tudo, continua a considerar-se casada e usa as duas alianças.

A dor da perda é profunda e constante. Bebiana admite que ainda hoje tenta encontrar respostas para o que aconteceu: “É uma opção, a dele foi essa, mas não é justo”, desabafou, revelando a dificuldade em aceitar a decisão do companheiro.

Sário enfrentava problemas de saúde mental há vários anos, incluindo depressão, e também lutava contra o álcool. Ainda assim, Bebiana recorda-o como um homem presente: “O Sário era um bom marido e pai”, afirmou, lamentando a falta de apoio que acredita que ele não teve.

Hoje, acompanhada por apoio psicológico, Bebiana tenta reconstruir a vida enquanto cria os três filhos. As filhas mais velhas continuam a perguntar pelo pai, e Tomás crescerá sem nunca o conhecer — uma realidade difícil de aceitar.

