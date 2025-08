Na cama do hospital, Sofia deu 'liberdade' ao pai para partir: «Perdi o meu melhor amigo»

Na cama do hospital, Sofia disse ao pai aquilo que nenhuma filha quer dizer: que podia partir. Sete meses após dar entrada nas urgências com Gripe A, António, um homem de causas e ex-militar da GNR, acabou por não resistir. «Perdi o meu melhor amigo», confessou Sofia, visivelmente emocionada no "Dois às 10", onde partilhou a dor da perda e a despedida difícil daquele que sempre foi o seu pilar.

Foi com emoção e profunda saudade que Sofia Bernardeco recordou no “Dois às 10” o pai, António, um homem que considera ter sido o seu maior pilar e melhor amigo. Militar da GNR, bombeiro e homem de causas, António dedicou a vida a ajudar os outros — mas, no momento em que mais precisou, a filha sente que esse apoio lhe faltou.

Tudo começou com uma ida às urgências por falta de ar. O diagnóstico inicial foi Gripe A. Nada fazia prever o desfecho trágico. António acabaria por ficar sete meses internado, um dos quais em coma. Sofreu uma paragem cardiorrespiratória após a toma de um medicamento e os médicos chegaram a alertar a família para a possibilidade de um estado vegetativo permanente.

Com lágrimas nos olhos, Sofia recorda: «Foi uma morte muito injusta, principalmente pelo ser humano que o meu pai era». Durante o internamento, o pai sofreu várias infeções e ficou com feridas no corpo, o que acabou por impedir o acesso ao Centro de Reabilitação de Alcoitão.

Apesar de algumas melhorias iniciais, António não resistiu. Morreu em julho de 2024, com 67 anos. Sofia conta que, num dos momentos mais difíceis da sua vida, foi ela quem, junto à cama do hospital, deu ao pai a liberdade para partir. «Sabia que ele já estava cansado de sofrer», confessou, emocionada.

Desde então, a dor não desapareceu. «Perdi o meu melhor amigo. Era o pilar», partilha Sofia, sublinhando que a ligação ao pai era única.

Além de pai, António era o apoio de Sofia também enquanto avô. Ajudava com o neto e fazia parte do dia a dia da família. A sua morte abalou não só a fé de Sofia, mas também toda a estrutura emocional da família.

Hoje, mais do que nunca, Sofia lembra com carinho e gratidão o homem que a inspirou profissionalmente e que será sempre lembrado pela generosidade, força e dedicação ao próximo.