Na noite em que pôs termo à vida, Dinis, de 16 anos, mandou a última mensagem à irmã: «Eu percebi»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 38min

«Amo-te muito»: Antes de pôr termo à vida, Dinis, de 16 anos, mandou uma última mensagem à irmã

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

O ano ficou marcado por uma sucessão de tragédias em Castro Daire, depois da morte de dois adolescentes com apenas 16 anos, em circunstâncias que levantaram muitas perguntas sem resposta. Em maio, Martim pôs termo à própria vida, deixando uma mensagem de despedida. Três meses depois, em setembro, foi Dinis, amigo e colega de turma, quem seguiu o mesmo caminho.

Dinis era aluno da Escola Secundária de Castro Daire, praticava desporto, tinha planos para o futuro e falava com entusiasmo do que queria ser. No entanto, na madrugada de 20 de setembro, foi encontrado morto no sótão da casa onde vivia com os pais. O choque foi imediato, tanto para a família como para a comunidade escolar, que ainda tentava lidar com a morte de Martim, ocorrida a 29 de maio.

As semelhanças entre os dois casos — a idade, a escola, a ligação de amizade — levaram a que se falasse publicamente na hipótese de um pacto de morte. 

No dia da sua morte, Dinis enviou um e-mail de despedida à diretora de turma e trocou mensagens com a irmã, Carla Silva. «Ele dizia "Olá amorzinho" e ele só me escreve isso se quissesse algo. Naquela noite eu respondi o que ele queria e ele disse "nada. Amo-te muito". Na manhã seguinte mandei-lhe mensagem e não tive mais resposta». 

Carla, a irmã mais velha, continua à procura de respostas. Viviam uma relação muito próxima e foi ela quem, após a morte de Martim, tentou afastar Dinis da tristeza, levando-o consigo para a Suíça durante o verão. Segundo relata, o jovem parecia bem, fazia planos e mantinha contacto diário com a família. “Prometeu-me que não faria o mesmo que o Martim”, recorda, entre lágrimas.

A família rejeita a ideia de um pacto de morte e acredita que há ainda muito por esclarecer. Carla decidiu transformar a dor numa missão e aceitou colaborar com uma associação, apoiando colegas e jovens que procuram respostas ou precisam de desabafar.

Temas: Luto Família Dois às 10

A Não Perder

A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

Há 18 min

Primeira mulher casada e mãe eleita Miss Universo Portugal conquista Cristina Ferreira: «É mesmo bonita»

Hoje às 11:23

Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

Hoje às 08:49

Mais de 500 avaliações confirmam: este é o aquecedor compacto que toda a gente procura

Ontem às 19:10

Este aquecedor de mãos magnético aquece em 3 segundos e está a 11€ em vez de 26€

Ontem às 16:12

Não precisa de aquecedor para manter a casa quente. Estes são os truques que não aumentam a fatura da luz

Ontem às 15:56

Exclusivo: Liliana esteve perto de desistir do Secret Story e Fábio explica porquê

Ontem às 15:36
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira revela reação inesperada de Fábio ao chegar a estúdio, após expulsão do «Secret Story»

Ontem às 10:04

Fora do «Secret Story», Fábio mostra-se em choque com descoberta: «Não sabia o que se estava a passar cá fora»

Ontem às 11:23

Fábio ouve comentadores falarem de Zé, ex-noivo de Liliana, e reage assim

Ontem às 10:23

Fábio fala de Zé e arrasa ex-concorrentes: «Especialmente depois do que eu soube ontem»

Ontem às 11:58

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

Ontem às 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

19 dez, 16:00

Fora do Estúdio

Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

Hoje às 08:49

Assim que chega a estúdio, Fábio ouve o que não queria. E há quem mencione Zé, ex-noivo de Liliana

Ontem às 09:18

O comentário de Joana que valeu uma ovação do público no estúdio do «Secret Story»

Ontem às 08:51

Secret Story: Esta foi a pergunta de Liliana que a mãe preferiu não responder

Ontem às 08:37

Fotos

A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

Há 18 min

Na noite em que pôs termo à vida, Dinis, de 16 anos, mandou a última mensagem à irmã: «Eu percebi»

Há 1h e 38min

Primeira mulher casada e mãe eleita Miss Universo Portugal conquista Cristina Ferreira: «É mesmo bonita»

Hoje às 11:23

Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

Hoje às 08:49