«Saiu de casa para nunca mais voltar»: José ficou viúvo há menos de um mês quando o impensável aconteceu

José vive uma dor impossível de descrever. Há menos de um mês, perdeu Ana Maria, a mulher com quem partilhou mais de cinco décadas de vida, depois de um atropelamento fatal numa passadeira na Costa de Caparica.

Juntos há 56 anos e casados há 53, José e Ana Maria construíram uma família unida, com filhos e netos. Gostavam de passear de mãos dadas e de conversar durante horas. Mas, há cerca de três semanas, tudo mudou de forma trágica e inesperada.

Ana Maria saiu de casa depois do jantar para visitar o filho, a nora e os netos. Antes, passou pelo multibanco. Ao atravessar uma passadeira, a 17 de junho, foi colhida por um veículo antes de terminar a travessia. «A minha mulher saiu de casa para nunca mais voltar…», recordou José, emocionado.

A mulher de 74 anos foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, onde lutou durante oito dias pela vida. Sofreu múltiplas fraturas e hemorragias internas.

José contou que soube do atropelamento através de um militar da GNR, que atendeu o telefone de Ana Maria. «Consegui ser um rapaz forte, corajoso, sabia que ela se ia embora», confessou sobre os dias passados no hospital.

A família apresentou uma queixa-crime contra a condutora envolvida no atropelamento e aguarda agora os resultados da investigação.

Enquanto esperam por respostas, José e a família tentam encontrar forças para continuar, mantendo viva a memória de Ana Maria, descrita por todos como uma mulher cuidadosa, atenta e o verdadeiro pilar da família.