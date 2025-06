Sandra perdeu o filho e agora o marido: «O Paulo dizia que recebia sinais dele»

Esteve em fevereiro no programa a falar da perda do filho e agora Sandra enfrenta nova perda. Um testemunho doloroso para ver no «Dois às 10».

A história de Paulo e Sandra Pereira emocionou o país quando, em fevereiro deste ano, ambos estiveram no programa «Dois às 10» para partilhar o sofrimento vivido nos últimos dois anos. Agora, Sandra regressou ao estúdio com o filho Rafael, depois de perder o marido no passado dia 10 de junho. Um testemunho marcado pela dor, mas também por um momento de despedida profundamente comovente.

Paulo, motorista internacional, lutava há anos contra uma insuficiência renal grave, agravada por problemas cardíacos que o impediram de ser submetido ao tão desejado transplante. A sua condição obrigou-o a deixar de trabalhar, mergulhando a família numa crise económica que coincidiu com a pior dor de todas: em 2023, o casal perdeu o filho mais novo, Tiago, de 13 anos, numa morte repentina e ainda sem explicação: «O Paulo falava com o filho e recebia sinais», recordou Cláudio Ramos.

No programa, Sandra descreveu o momento da morte de Paulo com uma força serena e emocionada. Acredita que os dois estão juntos, mas não a tranquiliza.

Abriu os olhos, viu o Rafael e tornou a fechar», recordou, explicando que Paulo esperou pelo filho mais velho para se despedir.

Apesar de fragilizado pela doença e pelas perdas, Paulo manteve-se sempre firme no amor pela família. Lutou enquanto pôde e, no último gesto, ofereceu ao filho um olhar de despedida que ficará para sempre na memória de Rafael.

Agora, Sandra e Rafael enfrentam juntos uma nova realidade, marcada pela ausência e pelo desafio de reconstruir uma vida profundamente abalada.

“Perdi tudo em dois anos”, confessou Sandra, referindo-se à perda do filho e do marido num curto espaço de tempo.

A história de Sandra, Paulo e dos filhos comove pela dor, mas também pela humanidade e pelo amor que resistiu até ao último instante.