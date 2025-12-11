Sem forças para continuar após a morte do filho, Paula diz que se 'encontrou' com ele: «Disse-me que estava em paz»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:59

Paula e o marido encontraram a força que precisavam para viver sem o seu maior tesouro.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Paula e William regressaram ao “Dois às 10” para partilhar uma das experiências mais marcantes desde a última vez que estiveram no programa. No verão, o casal emocionou o País ao relatar a história do filho, Rodrigo, que nasceu com uma doença rara e foi criado como “o ser mais precioso do mundo”. A sua morte, aos 11 anos, vítima de um tumor abdominal, deixou um vazio profundo — tão profundo que Paula chegou a tentar pôr termo à vida. Agora, meses depois, voltam para contar como começaram lentamente a reencontrar paz… graças às sessões de hipnose oferecidas pelo neuropsicólogo e hipnoterapeuta Alberto Lopes.

Uma perda que destruiu toda a estrutura familiar

Rodrigo morreu nos braços da mãe. Paula recordou no programa que, depois desse dia, deixou de conseguir encontrar sentido para continuar. William também se sentiu destruído: “tiraram-me a alegria de viver”, revelou numa das entrevistas anteriores. Sem apoio psicológico na altura da perda, ambos mergulharam num luto profundo.

Foi então que, no final da sua participação no “Dois às 10”, o Dr. Alberto Lopes os surpreendeu ao oferecer sessões de hipnose — algo que o casal há muito desejava, mas nunca tinha tido oportunidade de realizar.

O reencontro simbólico que mudou tudo

A reportagem exibida no programa mostrou a primeira sessão. Paula descreveu-a como “um milagre”. Comovida, contou que, em hipnose, conseguiu reencontrar-se com o filho: subiu umas escadas, ouviu crianças a rir, e viu Rodrigo feliz — mais novo, como era antes de adoecer. O menino, nesse encontro simbólico, disse-lhe que estava bem e feliz, e pediu-lhe para continuar a viver.

Já William não teve essa visão, mas isso não o perturbou. O Dr. Alberto explicou que cada processo é único: Paula encontrava-se em estado de negação e raiva; William estava na fase de negociação, sendo por isso conduzido para memórias felizes com o filho.

“O reencontro não é real, é simbólico — mas profundamente restaurador”, explicou o neuropsicólogo.

Um livro para manter viva a memória de Rodrigo

Durante as sessões, surgiu também uma ideia que rapidamente ganhou forma. O Dr. Alberto revelou que está a escrever, juntamente com Paula e William, um livro baseado nas histórias que a mãe contava ao filho: “Manchas Café com Leite”. As personagens — a girafa, a aranha Perna de Fio, o elefante, a tartaruga e o cão Doby — fazem agora parte de um projeto que pretende ajudar outras famílias a enfrentar o luto.

 

Temas: Luto Família Dois às 10 Claudio Ramos

