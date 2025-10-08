Susana perdeu o filho há 11 anos. Até hoje, nunca mais abriu as persianas de casa: «O sol é alegria e não a tenho»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira partilhou uma história que comoveu todo o país. Há 11 anos, Susana perdeu o filho Bernardo, de apenas cinco anos, vítima de um enfarte fulminante. Desde esse dia, nunca mais abriu uma persiana. Vive numa casa sem luz — símbolo da dor que lhe roubou o brilho e a vontade de viver.

Susana vive há 11 anos com a dor de ter perdido o filho Bernardo, vítima de um enfarte fulminante, quando tinha apenas cinco anos. Desde então, a mãe transformou o quarto do menino num altar, onde mantém viva a sua memória.

A tragédia começou em 2013, quando Bernardo desmaiou na praia. O episódio foi tratado como um simples choque térmico, mas, na verdade, era um sinal grave de um problema cardíaco. Ao longo de mais de um ano, o menino teve várias crises sem respostas médicas.

As últimas palavras do pequeno Bernardo ficaram gravadas para sempre na memória da mãe: “Estou cansado, quero ir dormir.”

Momentos depois, o coração do menino parou.

Desde esse dia, Susana vive numa casa sem luz natural. “O sol é alegria, e eu não a tenho”, confessou.

Depois da morte do filho, a dor tomou conta de tudo. Susana separou-se do pai de Bernardo e, em desespero, tentou várias vezes pôr fim à vida. Numa dessas tentativas, acredita que foi salva por um anjo da guarda.

Hoje, apesar do luto eterno, Susana procura força na filha mais velha, a razão que a mantém viva.