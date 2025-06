Viúva aos 29 anos, Paula recorda funeral do marido: «A minha vontade era ficar no caixão com ele»

A história de Paula é marcada por perdas dolorosas. Um testemunho impressionante a não perder no «Dois às 10».

Paula foi convidada do «Dois às 10», onde partilhou um dos testemunhos mais intensos e comoventes alguma vez ouvidos no programa. Aos 30 anos, ficou viúva de forma repentina e brutal. O marido, Carlos, morreu num carro, à frente da filha do casal, com apenas um ano de idade, vítima de uma arritmia fatal.

«A minha vontade era ficar no caixão com ele», confessou Paula, num relato cru e profundamente sentido. «Se não tivesse a minha filha, não estava aqui»

A dor da perda não lhe é estranha. Em apenas onze anos, perdeu a mãe, o marido e, no ano passado, o pai. A mãe faleceu com um cancro no intestino, quando Paula tinha apenas 20 anos. «Ver a nossa mãe ir morrendo é algo que nos rasga por completo. Acompanhar alguém doente é uma brutalidade, especialmente com 20 anos», recorda.

Carlos, o marido, surgiu como um renascimento. Conheceram-se a 10 de abril de 2011 — o mesmo dia em que ele viria a morrer, 11 anos depois.

Em novembro do ano passado, perdeu também o pai — vítima de um cancro no rim que metastizou para o cérebro. Ainda assim, Paula não se deixou silenciar pela dor. Encontrou na escrita uma forma de resistência e expressão: já escreveu três livros, incluindo um sobre o luto e outro sobre o amor.