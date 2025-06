Viúva e quatro filhas sobrevivem com um salário mínimo: «O meu marido faleceu no dia em que a filha fez anos»

No dia em que completou 12 anos, Eva perdeu o pai num trágico acidente.

Depois da morte trágica do marido, Cláudia Henriques enfrenta uma nova realidade — a de criar quatro filhas menores sozinha, com recursos muito limitados. Com um salário mínimo e prestações da casa para pagar, os desafios são muitos e constantes. Embora conte com algumas ajudas pontuais de vizinhos, Cláudia assume: “Não estou a conseguir viver com o ordenado mínimo”.

Além da dor da perda, vive agora a angústia de garantir sustento e estabilidade emocional para as filhas. “Ele é o amor da minha vida e sempre será”, afirmou, visivelmente abalada.

Durante uma entrevista recente, duas das filhas, Nádia e Eva, falaram sobre a dor de perder o pai. Nádia, com o coração partido, desabafou: “Quando ouço as pessoas a bater à porta, ainda penso que é o meu pai”. Já Eva, questionada por Cristina Ferreira com a pergunta “É difícil ser feliz?”, não conseguiu responder. Em silêncio e com lágrimas nos olhos, expressou a dimensão da perda.

Cláudia e as filhas tentam agora reconstruir a vida. Mas a ausência de Rogério, marido, pai e pilar da família, deixou uma marca profunda. A dor é real, a luta é diária — e a ajuda, mais necessária do que nunca.